In diesem Jahr begeht die Täuferbewegung das 500-jährige Jubiläum. Sie entstand, als im Jahr 1525 in Zürich eine Gruppe, die ursprünglich zum Freundeskreis des Schweizer Reformators Huldrych Zwingli gehörte, die Bekenntnistaufe praktizierte und damit auch eine klare Trennung von Staat und Kirche hervorhob. In dieser Tradition sehen sich einige Freikirchen, die bis heute diese Taufpraxis ausüben. Die Hochschulbibliothek hat aus diesem Anlass eine Wanderausstellung nach Friedensau geholt, so Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Theologischen Hochschule Friedensau.Informationen zum Täuferjubiläum: https://taeuferbewegung2025.de/