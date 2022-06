App mit Infos zur Weltsynode der Adventisten ist online

Den Teilnehmenden werden laut Mitteilung des Nachrichtendienstes(ANN) Papierkopien bestimmter Sitzungspunkte zur Verfügung gestellt, die App enthalte aber alle Sitzungsinhalte, so dass die Teilnehmer alles, was sie brauchen, sofort finden können. Bogdanov erklärt: „Diese App wird das wichtigste Werkzeug für Delegierte und Teilnehmer sein, um alle Materialien zu finden, die sie während ihres Aufenthalts in St. Louis benötigen.“ Laut Bogdanov kann die Anwendung auch heruntergeladen werden, wenn man nicht vor Ort teilnimmt. Die GC Session-App steht sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte zum Download bereit.Im Bereich „Geschäftssitzungen“ kann auf Tagesordnungspunkte, Zeitpläne, Broschüren und wichtige Dokumente für den jeweiligen Tag zugegriffen werden. Die Teilnehmer können auch Livestreams vom Programm in Echtzeit in sechs Sprachen ansehen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Amerikanische Gebärdensprache. Zudem kann man App-Benachrichtigungen zulassen, um Live-Event-Updates und Nachrichten direkt auf das Smartphone zu erhalten.Über den Bereich „Teilnehmende“ können die täglichen spirituellen Inputs mitverfolgt werden, einschließlich Konzerte, Wiedergabelisten und Andachtsvideos. Man kann auch auf das virtuelle Messeerlebnis zugreifen, inklusive den Messeständen, Chatrooms und Webinaren.Bei „Informationen“ findet man Hinweise zu Sicherheit und Notfällen, wie z. B. Erreichbarkeit von Erste-Hilfe-Stationen im Kongresszentrum und Krankenhäusern in der Nähe. Zudem kann man Einzelheiten zu den Mahlzeiten finden, einschließlich der Essenszeiten und Menüs. Bei Bedarf ist auch ein Telefonverzeichnis mit wichtigen Kontaktinformationen verfügbar.Die GC Session-App steht sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte zum Download bereit.Download für Apple-Geräte: https://apps.apple.com/ca/app/gc-session-2022-st-louis/id910285379 Download für Android-Nutzer: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sherpa.gcsdacontainer Weitere Informationen über die GC Session-App finden Sie unter https://www.gcsession.org/mobile-app/