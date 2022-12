Ambulanter Pflegedienst in Friedensau gegründet

Laut dem Geschäftsführer des AWW-Seniorenheimes, Georg Remmert, stehen für den ambulanten Pflegedienst zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Betreuung und Pflege der Patienten bereit. Darunter Pflegefach-, Pflegehilfs,- und Hauswirtschaftskräfte. Unter der Trägerschaft des AWW Seniorenheims Friedensau und dem Advent-Wohlfahrtswerk bietet dieser Dienst ambulante pflegerische Versorgung sowohl im Bereich der Grundpflege, der Krankenpflege aber auch bei der Unterstützung im Haushalt an. Dabei arbeitet der Dienst aus dem Ort Friedensau heraus, versorgt aber auch die umliegenden Orte bis hin zur Stadt Burg bei Magdeburg.Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. wurde im August 1897 in Hamburg gegründet und feierte in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Das AWW ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und -behandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Informationen: https://www.aww.info 1899 kaufte die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten die „Klappermühle“ etwa 40 Kilometer östlich von Magdeburg gelegen. Auf dem Mühlenanwesen entstanden eine Missionsschule und ein Sanatorium. Friedensau wurde 1920 eine eigenständige politische Gemeinde. Mit der Gebietsreform verlor Friedensau seine Selbständigkeit und wurde Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Friedensau hat rund 400 Einwohner. Neben den Einrichtungen des AWW gibt es in Friedensau eine staatlich anerkannte Hochschule der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie.