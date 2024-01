„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen“ – Jahresanfangsgottesdienst der Adventisten auf Hope TV

„Liebe als Gebot: Geht das überhaupt? Kann man Liebe vom Gefühl lösen und einen anderen Menschen willentlich und bewusst ‚lieben‘? Liebe ist in diesem Sinne eben keine Emotion, sondern eine Lebenshaltung, die sich aus Gottes Liebe speist und aus der sich Worte und Taten ergeben. Das ist ein lebenslanges Übungsfeld … Die Liebe ist eine Haltung, die viel mit Freiheit, Würde und Gerechtigkeit zu tun hat. Wer liebt, lebt Freiheit, aber in Verantwortung seinem Nächsten gegenüber. Wer liebt, achtet die Würde seines Gegenübers, auch wenn der so ganz anders ist. Wer liebt, sorgt nicht nur für sein eigenes Wohlergehen, sondern sorgt sich um das Wohl anderer und erträgt es nicht, wenn auch nur einer unter die Räder kommt … Wir Menschen und unsere Menschenleben sind zutiefst ineinander und miteinander verwoben. Wir sind keine einsamen Wölfe, keine autonomen Heldinnen, sondern wir sind voneinander abhängig und dort, wo wir einander lieben, d.h. aufeinander achten, einander helfen mit guten Worten und Taten, da entsteht eine Art Liebesbiotop. Da entsteht ein Kraftfeld der Wärme, in das andere eintreten können, wenn ihnen kalt ist.Die Welt Gottes, oder wie Jesus formuliert, das Reich Gottes, kann ich in der Idee der gelebten Nächstenliebe in Umrissen erkennen.“Im Gottesdienst wird auch gemeinsam gesungen, es gibt musikalische Beiträge, Erfahrungsberichte und Projektvorstellungen. Und es gibt wieder einen „Kindermoment“, vorbereitet von Katrin Grieco und ihrem Team.Der Gottesdienst wurde bereits im Haus der adventistischen Kirchengemeinde Hannover-Mitte aufgezeichnet. Die Liedbegleitung hat ein Musikteam dieser Gemeinde übernommen.Die Aufzeichnung des Gottesdienstes kann vorab unter folgendem Link angesehen werden, sodass auch Kirchengemeinden ohne Satellitenempfang die Möglichkeit haben, am Gottesdienstprogramm teilzunehmen: https://hopetv.de/sendungen/atem-der-hoffnung/jahresanfangsgottesdienst . Darüber hinaus kann er ab Samstag, 10.30 Uhr, über folgende Medien angesehen werden:(über Satellit und Vodafone-Kabel empfangbar)