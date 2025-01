„Aktion Kinder helfen Kindern!” 2024 mit über 26.700 Weihnachtspaketen

Weitere Informationen zur Aktion:www.kinder-helfen-kindern.org.

Ein Video ist beihttps://www.youtube.com/watch?v=wHdXgx7Tc78 zu finden.

Ausführlich wird auch in einem Fernsehbeitrag auf Hope-TV über die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ informiert:https://hopetv.de/sendungen/hoffnung-spenden/hoffnung-spenden-39.

Informationen zu ADRA Deutschland e.V.:www.adra.de.

Auch 2024 war die Beteiligung an der „Aktion Kinder helfen Kindern!” wieder beeindruckend, teilte die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland mit. Von kleinen Sammelaktionen in Kindergärten bis hin zu großen Projekten in Schulen und Kirchengemeinden − überall packten engagierte Menschen mit an, um vielen Kindern in Osteuropa eine Freude zu machen. Diese Solidarität unter Kindern und Familien zeige, wie einfach es sein könne, gemeinsam Gutes zu tun, berichtet Andreas Lerg, Pressesprecher von ADRA Deutschland.Dank dieser Unterstützung konnten insgesamt 26.771 Pakete gesammelt, mit Spielsachen, warmen Mützen, Schals und Handschuhen, Schulmaterial und Hygieneartikeln gefüllt und auf den Weg gebracht werden. Darüber freuen sich bedürftige Kinder in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Nordmazedonien und im Kosovo.Die Aktion entstand an der Schule Marienhöhe in Darmstadt und verbreitete sich schnell über das ganze Land. Im kommenden Jahr feiert sie ihr 25-jähriges Jubiläum und steht damit seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Werte Solidarität und Nächstenliebe. „Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie groß die Bereitschaft ist, anderen zu helfen“, sagt Olena Surovtseva, Koordinatorin der „Aktion Kinder helfen Kindern!” bei ADRA Deutschland, und ergänzt: „Jedes Paket ist ein Zeichen dafür, dass wir aneinander denken und niemanden vergessen.“ADRA Deutschland dankt allen, die sich an der Aktion beteiligt haben – den fleißigen Päckchenpackern, den Organisatoren vor Ort und den Spenderinnen und Spendern, die die Logistik ermöglicht haben. Ohne ihr Engagement wäre eine Aktion in dieser Größenordnung nicht möglich.