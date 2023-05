Adventistisches Krankenhaus Waldfriede (Berlin) erneut unter den Besten

Bereits zum fünften Mal haben das Magazinund das deutsche Online-Portal für Statistiken „Statista“ gemeinsam die besten Krankenhäuser der Welt ermittelt. Die Ansätze und Methoden der Studien sowie die verwendeten Daten und Ergebnisse sind online unter www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2023 einsehbar. Am Ende konnte eine Liste der weltweit besten Krankenhäuser und Kliniken erstellt werden.„Diese Auszeichnungen bestätigen das hohe Niveau der medizinischen Versorgung im Krankenhaus Waldfriede, die auf der Expertise unserer hervorragenden Ärzte und dem Einsatz modernster medizinischer Technologien basiert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses.Besonders hervorzuheben sei, dass die Chefärzte der Hand- und Fußchirurgie, des Zentrums für Darm- und Beckenbodenchirurgie und der Allgemeinchirurgie laut Ärzteliste des Magazin FOCUS zu den Top-Medizinern gehörten. Diese Auszeichnung spiegele das Vertrauen wider, das Patienten in die Kompetenz der Waldfriede-Ärzte setzten, so die Pressemitteilung. Das F.A.Z.-Institut hebt in seiner Auszeichnung ebenfalls die Allgemeine und die Viszeralchirurgie hervor.„Wir sind stolz darauf, dass das Krankenhaus Waldfriede erneut zu den weltweit besten Krankenhäusern gehört und dass unsere Chefärzte laut der FOCUS-Ärzteliste zu den Top-Medizinern gehören. Diese Auszeichnungen sind das Ergebnis unserer hohen Qualitätsstandards, der hervorragenden medizinischen Versorgung und des Engagements unserer Mitarbeiter“, sagte der Vorstand des Krankenhauses, Bernd Quoß.Das freigemeinnützige Krankenhaus Waldfriede in Berlin-Zehlendorf ist akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Es wurde nach gesetzlichen Qualitätsparametern mehrfach zertifiziert und hat mit seiner medizinischen und pflegerischen Qualität bereits eine Vielzahl an Auszeichnungen erhalten. Pro Jahr werden hier etwa 15.000 Patienten stationär und 120.000 Patienten ambulant behandelt. Der Träger ist die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die weltweit rund 900 medizinische Einrichtungen unterhält. Waldfriede ist unter anderem Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. (DEKV) und Kooperationspartner des adventistischen Krankenhausverbundes Advent Health in den USA.Das Krankenhaus ist Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede zu dem auch eine Tagesklinik, eine Sozialstation, eine Akademie für Gesundheits- und Krankenpflege, eine Servicegesellschaft, ein Seniorenhaus, das Gesundheitszentrum „PrimaVita“, die Privatklinik Nikolassee und das „Desert Flower Center“ gehören. Das Netzwerk Waldfriede ist der vielfältigste Medizin- und Pflegeanbieter im Berliner Südwesten und mit rund 950 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Informationen: www.krankenhaus-waldfriede.de