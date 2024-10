Adventistische Weltkirchenleitung ruft nach Gewalteskalationen und Naturkatastrophen zum Gebet auf

In einem Aufruf vom 1. Oktober bittet der Vorstand der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) der Siebenten-Tags-Adventisten die Kirchenfamilie, besonders für die eigenen Kirchenmitglieder sowie für die Menschen in den von Kriegen, Krisen und Naturkatastrophen betroffenen Gebiete in der Welt zu beten. „Bitte betet ernsthaft!“ so Präsident Pastor Ted N.C. Wilson, besonders für den Frieden im Nahen Osten, in der Region und in der Ukraine und Russland.



In dem von Adventist News Network (ANN) verbreiteten Gebetsaufruf wird gleichzeitig dazu aufgerufen, den Menschen bezüglich ihrer körperlichen, seelischen, sozialen und geistlichen Bedürfnisse beizustehen, damit sie wieder Hoffnung schöpfen können.

