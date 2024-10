Adventistische Andrews University auf Platz 4 der christlichen Hochschulen in den USA

Die adventistische Hochschule in Berrien Springs, Michigan (USA), landete auf dem vierten Platz unter den mehr als 500 christlichen Colleges und Universitäten, die in die Liste aufgenommen wurden. Im vergangenen Jahr belegte die Andrews University noch Platz 14 (siehe www.niche.com/colleges/search/best-christian-colleges/ ).Niche bezeichnete Andrews auch als eines der ethnisch vielfältigsten Colleges in Amerika (Platz 3 von 1.495) und bewertete die Universität als bestes kleines College (Platz 1 von 25) und als beste private Universität (Platz 1 von 24) im US-Bundesstaat Michigan. Darüber hinaus wurden mehrere Studiengänge der Universität zu den besten der USA erklärt, darunter in Biologie, Wirtschaft, Informatik, Geschichte, Musik, Physiotherapie, Psychologie und Religion.Das Niche-Ranking basiert auf einer detaillierten Analyse von Bildungsdaten, die die akademische Qualität und das finanzielle Kosten-Nutzen-Verhältnis der Universität messen, sowie auf einem umfassenden studentischen Bewertungssystem. Auf dieser Grundlage vergab Niche die Note „A“ für die Andrews University in vielen Schlüsselbereichen, darunter akademische Leistung, ethnische Vielfalt, Qualität der Lehre, Qualität des Mensa-Essens und Sicherheit auf dem Campus.Mehr als 500 Studierende und Ehemalige haben ihre Erfahrungen an der Andrews University Niche mitgeteilt. In einer Bewertung eines derzeitigen Studenten im zweiten Studienjahr heißt es: „Als Student, der einer Minderheit angehört, finde ich es toll, dass Andrews sich einer großen Vielfalt rühmen kann, und das hat mir die großartige Möglichkeit gegeben, von anderen Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund als meinem eigenen zu lernen … Jeder Student hat die gleiche Chance, neben den akademischen Fächern auch andere Bereiche zu erkunden. Zu diesen Bereichen gehören unter anderem Gelegenheiten, Leitungsaufgaben wahrzunehmen, Service-Learning-Möglichkeiten, Karriere-Mentoring, Unterstützung bei der Gründung von Kleinunternehmen und gesellschaftliches Engagement.“ Der Student schloss: „Andrews ist ein Ort, an dem die Welt verändert wird, und ich bin stolz darauf, Teil dieses Ortes zu sein!“Die Andrews University ist eine führende Hochschule der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie wurde 1874 in Battle Creek, Michigan/USA gegründet und später nach John Nevin Andrews (1829–1883), dem ersten Missionar der Freikirche in Europa, benannt. Laut eigenen Angaben sind knapp 3.000 Studierende an den acht Fakultäten eingeschrieben, die rund 200 Studiengänge anbieten: darunter Luftfahrt, Architektur, Betriebswirtschaft, Pädagogik, Gesundheitswissenschaften und Theologie. Darüber hinaus bestehen internationale Partnerschaften mit anderen Hochschulen, an deren Studienprogrammen mehr als 200 Studierende teilnehmen. Weitere Infos: www.andrews.edu Niche ist der Marktführer in den USA bei der Kontaktvermittlung von Colleges und Schulen mit Studenten und Familien. Mit detaillierten Profilen zu jeder Schule und jedem College in den USA, über 140 Millionen Bewertungen und Rezensionen sowie leistungsstarken Such- und Datentools hilft Niche, eine passende Bildungseinrichtung zu finden und sich dort einzuschreiben. Informationen: www.niche.com