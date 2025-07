Adventisten studieren im dritten Viertel des Jahres das Buch Exodus

Die Gesprächsteilnehmenden können sich während der Woche mithilfe des entsprechenden Wochenabschnitts im Bibelstudienheft auf die Gespräche im Gottesdienst vorbereiten.Der Gott, der sich im 2. Buch Mose offenbare, „ist ein Gott, der sein Volk in die Freiheit führt“, heißt es in der Einführung des im Bibelstudienhefts. „Das Buch Exodus ist sozusagen ‚das Evangelium nach Mose‘“. Obwohl Mose darin eine zentrale Rolle spiele, gehe es in diesem Buch letztlich nicht um ihn, sondern um Gott – „den Gott der Barmherzigkeit und Gnade, der Liebe und Vergebung, der Rettung und Freiheit“.Der Gott, der zu Mose aus dem Dornbusch gesprochen habe, habe sich mit seinem Namen als der zu erkennen gegeben, der für sein Volk „da ist“ oder „sich erweisen wird“, so die Einführung. In der Rettung der wehrlosen Flüchtlinge habe er sich seinem Volk durch diese Tat als der helfend „Daseiende“ bewiesen.Einige Titel der Wochenthemen: „Gott lässt sich nicht beirren“; „Passah - Fest der Freiheit“; „Rettung am Schilfmeer“; „Überleben in der Wüste“; „Bundesschluss am Sinai“; „Nach Gottes Gesetz leben“; „Der Bund und der Bauplan“; „Vom Versagen zum ‚Vielleicht‘“; „Lass mich deine Herrlichkeit sehen!“; „Das Heiligtum in der Wüste“.Der adventistische Fernsehsender HopeTV strahlt jede Woche ein Bibelgespräch zum Wochenthema des Bibelstudienhefts aus: https://hopetv.de/sendungen/die-bibel-das-leben Die „Standardausgabe“ ist die ungekürzte, inhaltlich unveränderte Wiedergabe der von der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) herausgegebenen amerikanischen „Standard Edition“. Davon gibt es eine Fassung für Gesprächsteilnehmende sowie ein etwas ausführlicheres Heft mit zusätzlichem Inhalt für Gesprächsleiter und Gesprächsleiterinnen. Link zum Bestellen dieser Ausgaben: https://advent-verlag.de/produkt-kategorie/studienhefte/studienanleitung-standardausgabe/ Die Adventisten in Deutschland geben einheraus, welches die gleichen Themen wie die Standardausgabe behandelt, das aber für den deutschsprachigen Raum in Europa und dessen kulturelle Prägung adaptiert wird.Link zum Bestellen dieser Ausgabe des Bibelstudienhefts beim Advent-Verlag Lüneburg: https://advent-verlag.de/buecher/theologie/bibelstudium/studienheft-zur-bibel-3-2025/ Für jene, die einen kreativeren und eher auf einen wöchentlichen Schwerpunkttext fokussierten Ansatz des Bibelstudiums bevorzugen, gibt es die Studienanleitung „ImWort“. Die Themen entsprechen der Thematik der anderen Bibelstudienhefte. Link zum Bestellen von „ImWort“: https://advent-verlag.de/studienmaterial/studienanleitung-standardausgabe/studienheft-im-wort-3-2025/