Adventisten studieren die Psalmen im Gottesdienst

Demnach würden die Psalmen zum Lob Gottes, bei Freude, Trauer und Verzweiflung gesprochen oder gesungen, privat wie öffentlich. Sie hätten vielen Generationen von Gläubigen als Gebets- und Gesangbuch gedient. Die Psalmen würden nicht nur zu uns, sondern auch für uns und mit uns sprechen, heiß es in der Einführung. „Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Menschen die Psalmen als Resonanz auf ihre Gefühle und Erfahrungen empfinden und sie zu ihren eigenen Gebeten machen.“Die lebensverändernde Kraft der Psalmen erfahre man, wenn man sie singe und bete, um Lob, Bitten, Bekenntnisse, Klagen und Dank an Gott zu richten, so die Einführung. Dazu gehöre auch das Studium des Bibelbuches. „Wie die gesamte Heilige Schrift werden auch die Psalmen in einem bestimmten historischen, literarischen und theologischen Konzept verfasst.“ Die Studienanleitung wolle den Lesenden von heute die Welt der Psalmschreiber nahebringen. Damit soll der Zugang zu den Psalmen und deren Verständnis erleichtert werden.Einige Titel der Wochenthemen: „Psalmen der Klage“, „Der Herr hört und rettet“, „Wie Gott uns rettet»“, „In der ‘Fremde’ singen“, „Gott, steh auf!“, „Weisheit für ein gelingendes Leben“, „Lehren aus der Vergangenheit“, „Sehnsucht nach Gott“.Der adventistische Fernsehsender HopeTV strahlt jede Woche ein Bibelgespräch zum Wochenthema des Bibelstudienhefts aus: https://hopetv.de/sendungen/die-bibel-das-leben Die „Standardausgabe“ ist die ungekürzte, inhaltlich unveränderte Wiedergabe der von der Weltkirchenleitung (Generalkonferenz) herausgegebenen amerikanischen „Standard Edition“. Davon gibt es eine Fassung für Gesprächsteilnehmende sowie ein etwas ausführlicheres Heft mit zusätzlichem Inhalt für Gesprächsleiter und Gesprächsleiterinnen.Die Adventisten in Deutschland geben einheraus, das die gleichen Themen wie die Standardausgabe behandelt, aber an den deutschsprachigen Raum in Europa und seine kulturelle Prägung angepasst ist.Zusätzlich ist das Studienhefterhältlich. Es wurde für jene entwickelt, die sich intensiv mit einem bestimmten Bibeltext befassen wollen. Das Heft ist so aufgebaut, dass es jede Woche einen klaren Haupttext in der Bibel gibt, auf den alle Fragen ausgerichtet sind. Es bietet viel freien Platz, um kreative Gedanken festzuhalten. Es erscheint im Top Life-Wegweiser Verlag, Wien.Für Jugendliche gibt es die Studienanleitungmit eigenen Themen, ein durchgehend farbig bebildertes vierteljährliches Bibelheft für die tägliche Andacht der 12- bis 15-Jährigen und für das Gespräch im Teenstreff im Gottesdienst.wird vom Religionspädagogischen Institut der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und der Schweiz (RPI) erarbeitet.Außerdem gibt es die, ein durchgehend farbig bebildertes Bibelheft für die tägliche Andacht der 8- bis 11-Jährigen und für das Gespräch im Kindergottesdienst. Auch dieses vierteljährliche Heft wird vom Religionspädagogischen Institut (RPI) erarbeitet, und zwar auf der Grundlage des Kindermaterials der Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten.Alle genannten Bibelstudienhefte können beim Advent-Verlag in Lüneburg bestellt werden: https://advent-verlag.de/studienmaterial/