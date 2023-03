Adventisten in Russland helfen Flüchtlingen aus der Ukraine

Die kleine adventistische Kirchengemeinde in Borissoglebsk in Russland, rund 500 Kilometer nordöstlich von Luhansk, arbeitet seit einem Jahr mit einer Flüchtlingsunterkunft in ihrer Stadt zusammen, um den vom Krieg betroffenen Menschen, die aus der Ukraine nach Russland evakuiert wurden, zu helfen. Die adventistische Gemeinde in Borissoglebsk sei klein, berichtet die Kommunikationsabteilung der Euro-Asien Kirchenleitung der Adventisten (ESD), „aber alle von ihnen sind bestrebt, den Nächsten zu dienen und die Nöte der Bedürftigen zu lindern“.



Die Zusammenarbeit der Adventisten in Borissoglebsk mit einer Flüchtlingsunterkunft in der 65.000-Einwohnerstadt habe nach dem Beginn der „Militäroperation“ 2022 begonnen, als wohnungslose Menschen aus der Ukraine von der Stadtverwaltung untergebracht wurden, so die Mitteilung.



Der adventistische Pastor Daniel Sedykh habe den Kontakt mit der Stadtverwaltung gesucht und die Kirchenmitglieder hätten zuerst Ostergeschenke für die Kinder in den Zentren gesammelt und während dem Jahr Wohltätigkeitsveranstaltungen organisiert. An einer dieser Veranstaltungen habe sich auch die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Russland beteiligt. Es seien Lebensmittelpakete, Haushaltsreinigungsmittel und Schulzubehör für 34 Personen bereitgestellt worden. An Weihnachten habe sie eine Feier mit einem Weihnachtsessen organisiert, teilte die adventistische Kirchengemeinde Borissoglebsk im Bericht der ESD mit.



Die Leitung des Flüchtlingszentrums habe sich bei der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten für ihre Unterstützung der Flüchtlinge aus den „Volksrepubliken Donezk (DVR) und Luhansk (LVR)“ bedankt. Die Adventgemeinde von Borisoglebsk setze laut eigenen Angaben ihre Arbeit mit den Geflüchteten fort, bete für sie und plane neue Projekte zur Unterstützung der Bedürftigen.



Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland



Am 30. September 2022 hat Russland die beiden Regionen Luhansk und Donezk in denen seit 2014 Krieg herrscht, annektiert. Gleichzeitig wurden auch die ukrainischen Regionen Saporischschja und Cherson im Süden des Landes von Russland annektiert. Diese Annexionen werden international nicht anerkannt.