Adventisten in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland bestätigen Kirchenleitung

Die Abgeordneten aus den örtlichen Kirchengemeinden und der Pastorenschaft bestätigten Pastor Christian Badorrek als Präsidenten der Mittelrheinischen Vereinigung (MRV) mit 142 Ja- zu 12 Nein-Stimmen.„Ich sehe die MRV als wachsende Gemeindefamilie, für die wir uns von Herzen einbringen werden, um in dieser Vielfalt auch die Einheit zu wahren und die positive Dynamik fortzusetzen“, so Badorrek nach der Wiederwahl. Als Vize-Präsident, Finanzvorstand und Verwaltungsleiter wurde Pastor Martin Böhnhardt gewählt (148 Ja- und 6 Nein-Stimmen). Pastor Vlatko Gagic wurde als weiteres Vorstandsmitglied bestätigt (139 Ja- zu 14 Nein-Stimmen). Ebenfalls bestätigt wurden Pastorin Juliane Schmidt als Abteilungsleiterin für Kinder, Pfadfinder und Jugend (142 Ja- zu 8 Nein-Stimmen), sowie Daniela Piroski als Abteilungsleiterin Frauen (147 Ja- zu 7 Nein-Stimmen).Die Synode der MRV stimmte für einen Antrag, alle Angestellten im geistlichen Dienst vollumfänglich unabhängig ihres Geschlechts zu segnen und diese Segnung als kirchenrechtlich verbindliche Ordination anzusehen. Der Beschluss wurde mit großer Mehrheit angenommen und reiht sich ein in ähnliche Beschlüsse adventistischer Kirchenleitungen auf dem Gebiet der Bundesrepublik: So hatte auch das Leitungsgremium der Siebenten-Tags-Adventisten in Süddeutschland (Süddeutscher Verband als überregionale Kirchenleitung, zu der die MRV gehört) im Dezember 2021 beschlossen, Anträgen von regionalen Landeskörperschaften der Freikirche (Vereinigungen) auf ihrem Gebiet auf Ordination von Pastorinnen zuzustimmen.Nach geltendem Kirchenrecht der adventistischen Weltkirchenleitung ist die Ordination zum weltweiten Pastorenamt allerdings nur Männern vorbehalten. Zuletzt wurde bei der Weltsynode der Adventisten 2015 in San Antonio (Texas/USA) über die Frage einer Öffnung debattiert. Die Delegierten aus aller Welt hatten dort mehrheitlich dagegen gestimmt, dass teilkontinentale adventistischen Kirchenleitungen (Divisionen) diese Frage für ihr Gebiet selbstständig entscheiden können.Die Mitgliederzahl der mündig getauften Adventisten in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist im Berichtszeitraum (Ende 2020 bis Ende 2024) leicht angestiegen: um 341 Personen auf 4.995 (+7,33 %). Die Kirchenmitglieder und Gäste können sich am Samstag (Sabbat), dem biblischen Ruhetag, zu Gottesdiensten in 68 örtlichen Kirchengemeinden sowie mehreren Gruppen und Projekten versammeln. Weitere Informationen: www.mrv.adventisten.de