Adventisten in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland bestätigen Kirchenleitung

Pastor Christian Badorrek (40) wurde als Präsident der Mittelrheinischen Vereinigung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten (MRV) mit Sitz in Darmstadt in seinem Amt bestätigt. Die dort am 9. Mai tagenden Abgeordneten aus den Ortsgemeinden und der Pastorenschaft in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wählten ihn für die nächste Konferenzperiode mit 126 Ja- zu 2 Nein-Stimmen. Mit 120 Ja- zu 4 Nein-Stimmen wurde Pastor Vlatko Gagic (58) als Vizepräsident bestätigt. Sowohl Badorrek als auch Gagic waren zuvor innerhalb der vierjährigen Wahlperiode in ihre Ämter berufen worden. Als Finanzvorstand und Verwaltungsleiter wurde Pastor Markus Voß (47) wiedergewählt (121 Ja- und 7 Nein-Stimmen).Neu im Amt ist Pastorin Juliane Schmidt. Die Abgeordneten wählten sie zur Abteilungsleiterin für Kinder, Pfadfinder und Jugend. Schmidt ist in Ostfildern bei Stuttgart geboren, hat in Tübingen und Friedensau studiert und ist seit 2008 als Pastorin in der MRV tätig. Ebenfalls neu gewählt wurde Daniela Piroski als Abteilungsleiterin Frauen.Die Synode der MRV stimmte für einen Antrag auf Gastmitgliedschaft der regionalen adventistischen Kirchenleitung in den Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kirchen Hessen-Rheinhessen sowie der Region Südwest. Damit sollen die zwischenkirchlichen Beziehungen intensiviert werden. Die MRV ist bislang die einzige der sieben regionalen Kirchenkörperschaften der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, die noch keinen Status in einer ACK innehat.Die Mitgliederzahl der mündig getauften Adventisten in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland verringerte sich in den letzten vier Jahren leicht von 4.664 (Stand 31.12.2016) auf 4.654 (Ende 2020). Ebenso nahm die Zahl der örtlichen Adventgemeinden, in denen sich Kirchenmitglieder und Gäste am Samstag (Sabbat), dem biblischen Ruhetag, zu Gottesdiensten versammeln, von 65 auf 64 ab.Weitere Informationen: www.mrv.adventisten.de