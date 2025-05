Adventisten in Baden-Württemberg wählen Kirchenleitung

Dabei wurden u. a. das Leitungsteam und der Landesausschuss gewählt.



Pastor Eugen Hartwich (41) wurde erneut zum Präsidenten der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg (Baden-Württembergische Vereinigung, BWV) gewählt. Die 171 stimmberechtigten anwesenden Abgeordneten aus den örtlichen Kirchengemeinden und der Pastorenschaft wählten ihn mit 143 Ja- zu 18 Nein-Stimmen. Hartwich hat diese Funktion seit 9. Dezember 2018 inne. Zum Vizepräsidenten und zum Finanzvorstand wurden ebenfalls die bisherigen Amtsinhaber wiedergewählt: Vizepräsident Pastor Thomas Knirr (58) mit 148 Ja- zu 15 Nein-Stimmen und Finanzvorstand Helge Külls (54) mit 168 Ja-Stimmen (ohne Gegenstimme).



Ebenfalls mit großen Stimmenmehrheiten wurden Thomas Knirr als Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation, Zsolt Halmi als Abteilungsleiter für das Pastorenamt, Sebastian Wulff als Abteilungsleiter für die Adventjugend sowie Markus Witte als Abteilungsleiter für Bildung gewählt. Darüber hinaus wurden der Landesausschuss (das wichtigste Gremium zwischen den Landesversammlungen) sowie ein Schlichtungsausschuss gewählt.



Verlängerung der Konferenzperiode auf fünf Jahre



Die Delegierten befürworteten einen Antrag des übergeordneten Süddeutschen Verbandes der Freikirche (umfasst neben Baden-Württemberg auch die adventistischen Gebietskörperschaften in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland) auf Verlängerung der Konferenzperiode von vier auf fünf Jahre. Über diesen Antrag wird auch in allen anderen Gebietskörperschaften des Süddeutschen Verbandes abgestimmt. Demzufolge endet diese neue Konferenz- und Wahlperiode im Jahr 2030.



Adventisten in Baden-Württemberg



In den letzten vier Jahren nahm die Zahl der erwachsen getauften adventistischen Kirchenmitglieder in Baden-Württemberg von 6.406 auf 6.442 leicht zu. Mit der bulgarischen Adventgemeinde in Esslingen (2021) und der Adventgemeinde in Bruchsal (2022) wurden zwei neue Kirchengemeinden gegründet. In der zurückliegenden Konferenzperiode wurde keine Gemeinde aufgelöst.



Die Freikirche in Baden-Württemberg ist Trägerin von acht Grundschulen, vier Realschulen und einer Gemeinschaftsschule. Zudem sind das „Haus Lichtblick“ (betreutes Wohnen) in Gaildorf und das Tagungszentrum „Haus Schwarzwaldsonne“ in Freudenstadt in Trägerschaft der Freikirche in Baden-Württemberg.

