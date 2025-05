Adventisten beim 39. Evangelischen Kirchentag in Hannover

Nach Angaben der Verantwortlichen des Evangelischen Kirchentags haben vom 30. April bis 4. Mai über 80.000 Menschen mit einem Ticket am Kirchentagsprogramm teilgenommen, den Abend der Begegnung in Hannover besuchten sogar rund 150.000 Personen.„Es waren intensive Tage mit vielen Begegnungen. Schön, dass wir als Vertreter unserer Freikirche bei diesem Ereignis wieder mit dabei sein konnten“, so Jens Mohr, Pressesprecher der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Neben der Präsenz mit Ausstellungsständen in den Messehallen gab es am Samstag Gottesdienste in den adventistischen Kirchengemeinden (Adventgemeinden) Hannover-Mitte und Hannover-Süd. Auch wurden morgendliche Gebetszeiten in der Beratungswohnung des Familiennetzwerks und des Beratungsdienstes der Adventgemeinden in den nördlichen Bundesländern angeboten.„Es war wie ein Gemeindetreffen oder Freundeskreis. Jeder hat mitgedacht, mitgemacht und zeigte sich dankbar für diese körperliche Herausforderung inmitten all der geistig fordernden Angebote“, teilte Pastor Christian Lutsch mit. Er und sein Team hatten am Freitag-Nachmittag ein Kletterangebot für Kinder am Kronsberg Life Tower organisiert. Die Theologen Dr. Hans-Otto Reling und Erhardt Dan veranstalteten am Freitag-Abend eine „Konzertlesung der besonderen Art“.Auf dem Ausstellungsgelände der Messe Hannover waren auch adventistische Institutionen vertreten. Neben einem Ausstellungsstand der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland informierte ADRA (Adventist Development and Relief Agency) als internationale Hilfsorganisation über ihre Tätigkeiten. Gemäß ihrem Motto „Gerechtigkeit, Mitgefühl, Liebe“ arbeitet ADRA in unterschiedlichen Bereichen für Bedürftige. ADRA Deutschland wurde 1987 von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet und gehört zu einem weltweiten Netzwerk mit über 130 nationalen ADRA-Büros. Weitere Informationen unter www.adra.de Die Theologische Hochschule Friedensau war als staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ebenfalls präsent. Die Geschichte des Ortes Friedensau erzählt der Film „Echo des Glaubens“ (vgl. APD-Meldung vom 11. April ). In Friedensau können Bachelor- und Master-Studiengänge – zum Teil berufsbegleitend – in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Weitere Informationen unter www.thh-friedensau.de Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ging aus der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts hervor. Gegenwärtig zählt sie weltweit über 22 Millionen Mitglieder. In Deutschland sind 34.494 Mitglieder in 537 Gemeinden organisiert. Ihre einzige Glaubensgrundlage ist die Bibel. Weitere Informationen unter www.adventisten.de