Adventisten aus Kursk und ADRA Russland unterstützen Evakuierte

Wie Vladimir Zagumenov, Pastor der adventistischen Kirche in Kursk, über die Kommunikationsabteilung der teilkontinentalen Kirchenleitung in Russland und einigen ehemaligen GUS-Staaten (EAD) berichtet, haben die adventistischen Kirchenmitglieder von Kursk Lebensmittel, Medikamente, Kinderbetten und Bettwäsche gespendet. Diese Hilfsgüter wurden in Zusammenarbeit mit der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Russland an über 600 Menschen verteilt, die wegen des ukrainischen Angriffs auf die Region Kursk aus den Grenzgebieten in die Hauptstadt der Region geflohen waren. Medienberichten zufolge wurden mehrere hunderttausend Russen aus dem Grenzgebiet evakuiert. Sie halten sich in Kursk auf, um sich registrieren zu lassen und eine Unterkunft zu finden.Die adventistische Kirche sei bereit, sich weiterhin für die Evakuierten einzusetzen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten jede erdenkliche Hilfe zu leisten. Neben Sachleistungen erhielten einige auch finanzielle Unterstützung. Die Hilfeleistungen erfolgten über die lokale adventistische Kirchengemeinde in Kursk, so Zagumenov.„Wir unterstützen und arbeiten weiterhin unter Gebet für diejenigen, die sich in schwierigen Umständen befinden, und glauben, dass Gott Frieden und Hoffnung in die Herzen all dieser Menschen senden wird“, sagte der Pastor.Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 108 eigenständigen nationalen Büros, so auch in Moskau, und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org