Adventisten als Gastmitglieder in ACK Hessen-Rheinhessen aufgenommen

Auf dem Programm standen neben einem Buß- und Bettagsgottesdienst in der Kasseler Christuskirche auch eine Begegnung mit der Bischöfin der Evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck, Dr. Beate Hofmann. Aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben muss die ACK Hessen-Rheinhessen zeitnah in die Rechtsform eines eingetragenen Vereins umstrukturiert werden. Die damit verbundenen Fragen und Anliegen wurden auf der Delegiertenversammlung ausführlich erläutert.Die Delegierten nahmen außerdem den Bund Freier evangelischer Gemeinden als Mitglied auf. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten wurden mit ihrer Landeskörperschaft Mittelrhein, welche die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland umfasst, als Gastmitglied aufgenommen.Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Hessen-Rheinhessen fördert das Kennenlernen der verschiedenen Konfessionen und bietet eine Plattform, die sich der gegenseitigen Information, Beratung und Zusammenarbeit verpflichtet fühlt. In Hessen gehören von den rund 7 Millionen Einwohnern fast 5 Millionen Christen zu den 20 Mitglieds- und 5 Gastmitgliedskirchen dieser regionalen ACK. Weitere Infos: https://ack-hessen-rheinhessen.de/