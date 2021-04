Abschlussbericht der trilateralen Dialoggruppe zur Taufe jetzt auch auf Deutsch

Der trilaterale Dialog zwischen den lutherischen und mennonitischen Kirchen sowie der römisch-katholischen Kirche von 2012 bis 2017 habe lautzwei Ziele verfolgt: Das gegenseitige Verständnis zu verbessern und einander zu helfen, im Glauben an Jesus Christus zu wachsen. Dazu gab es jährliche Treffen, die jeweils eine der beteiligten Kirchengemeinschaften ausrichtete. Um das Verständnis der verschiedenen Gesprächsteilnehmenden von zentralen theologischen und seelsorgerischen Themen in Verbindung mit der Taufe und der Eingliederung in den Leib Christi zu erkunden, seien bei den Treffen von den Mitgliedern der trilateralen Dialogkommission Fachvorträge gehalten worden.Neben einer Einleitung umfasst der nun vorliegende 103-seitige Bericht drei Kapitel. Das erste steht unter der Überschrift „Die Taufe in Bezug auf Sünde und Gnade“. Es beschreibt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Verständnis des Verhältnisses zwischen Taufe und Sünde bzw. Gnade. Zudem erläutert es kurz die historischen Entwicklungen, welche die jeweils charakteristischen Auslegungen geprägt hätten.Das zweite Kapitel mit der Überschrift „Taufe: Gnade und Glauben vermitteln“ beschäftigt sich mit den verschiedenen Elementen der Tauffeier in den jeweiligen Glaubenstraditionen. Dabei wird die Taufe sowohl als Instrument und Verfahren für die Eingliederung in die Kirche verstanden als auch als ein wichtiger Moment in dem lebenslangen Prozess des Christseins.Im dritten Kapitel „Die Taufe in der Nachfolge leben“ finden sich Überlegungen, wie das Getauftsein im Laufe des eigenen Lebens als Jüngerin oder Jünger Jesu Christi praktisch gelebt werden sollte und könne.Der Schlussteil fasst die im Laufe der Gespräche jeweils weiterhin bewahrten Überzeugungen, die erhaltenen Gaben und die angenommenen Herausforderungen jeder der drei Delegationen zusammen. Dazu werden Empfehlungen für die zukünftige Arbeit nachfolgender trilateraler Dialoge ausgesprochen.Der Bericht ist als PDF erhältlich unter: https://www.mennoniten.de/wp-content/uploads/2021/04/TAUFE-Trilaterale-Gespra%CC%88che-kath-luth-menn-Bericht.pdf