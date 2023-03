AWW plant neue Kindertagesstätte in Gunzenhausen

Wie in anderen Städten in Deutschland gebe es in Gunzenhausen seit Jahren zu wenige Kita-Plätze. Der Stadtrat werde deshalb von einer Reihe von Familien bestürmt, Abhilfe zu schaffen. Daher sollen in Gunzenhausen zwei neue Kitas entstehen. Eine davon solle neben der adventistischen Kirchengemeinde in Gunzenhausen, Bahnhofstraße 39, gebaut werden. Die Gemeinde wolle ihr altes Kirchengebäude umbauen. In dem Zusammenhang solle auch ein Kita-Neubau mit 50 Kita- und 12 Krippen-Plätzen entstehen. Bauherr des gesamten Bauprojektes werde der Süddeutsche Bauverein der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sein, so das AWW. Der Bauverein ist für die Verwaltung kirchlicher Liegenschaften der Freikirche in Süddeutschland zuständig.Das AWW beziffert die Baukosten für die Kita in der Bahnhofstraße auf etwa 4,43 Millionen Euro, wovon die Stadt und der Freistaat Bayern einen Baukostenzuschuss in Höhe von 2,85 Mill. Euro beisteuern werde. Das Bauprojekt sei sowohl für den Bauträger und den späteren Kita-Träger, als auch für die Stadt eine große Herausforderung. Jürgen Hildebrand, Fachbereichsleiter für Frühkindliche Bildung und Erziehung im Advent-Wohlfahrtswerk und Projektleiter für die Kita-Gründung in Gunzenhausen äußert sich zuversichtlich, dass das Projekt verwirklicht werden wird.Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. ist das Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und unterhält neben anderen sozialen Einrichtungen bundesweit derzeit vier Kindertagesstätten (Berlin, Fürth, München, Bad Aibling) sowie eine Heilpädagogische Tagesstätte in Neuburg/Donau. Eine fünfte Kita entsteht gerade in Wasserburg/Inn und wird im Januar 2024 in Betrieb gehen. Weitere Informationen: aww.info