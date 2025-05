AWW übernimmt Trägerschaft für Kita in Friedensau

Bereits im Dezember 2024 hatte der Stadtrat von Möckern dem Wechsel zugestimmt. Ab August 2025 wird die Einrichtung unter dem neuen Namen „Kita Wolkenflitzer Friedensau“ vom AWW geführt.Für die Kinder und Eltern ändere sich zunächst wenig, informierte Lothar Scheel, beim AWW für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Der Betrieb laufe nahtlos weiter, die Eltern entrichten die Beiträge wie bisher an die Stadt. Auch die bewährte Zusammenarbeit zwischen der Stadt Möckern und der Hochschule Friedensau bleibe erhalten.Die Kita, die seit ihrer Eröffnung im Jahr 2008 einen wichtigen Beitrag zur Kinderfreundlichkeit der Hochschule leistete, wurde bislang in kommunaler Trägerschaft nach einem christlich orientierten Konzept betrieben. Dieses werde nun durch das AWW weiterentwickelt und durch neue pädagogische Schwerpunkte ergänzt.„Neben dem Bildungsprogramm ‚Bildung: elementar – Bildung von Anfang an‘ des Landes Sachsen-Anhalt setzen wir künftig verstärkt auf Natur- und Umweltpädagogik, musikalische Früherziehung sowie auf eine integrative und bilinguale Ausrichtung“, erklärt Jürgen Hildebrandt, Fachbereichsleiter für Frühkindliche Bildung und Erziehung im AWW. Ein besonderes Merkmal bleibe die internationale Ausrichtung der Einrichtung, in der auch Kinder von Studierenden aus aller Welt betreut werden. Künftig sollen zudem Studierende der Studiengänge „Soziale Arbeit“ und „Musikpädagogik“ in der Kita Praxiserfahrung sammeln können.Mit dem Trägerwechsel sei auch eine Erweiterung der Kapazität verbunden: Statt wie bisher für 20 Kinder werde die neue „Kita Wolkenflitzer“ künftig Platz für rund 35 Kinder bieten – darunter zwölf Krippenplätze. Die Kita bleibe aber in der alten Klappermühle an der Ihle untergebracht, einem historischen Gebäude im Eigentum der Anstalten Friedensau. Zur Schaffung zusätzlicher Räume sei eine umfassende Sanierung sowie ein moderner Anbau geplant.Mit der Übernahme durch das AWW entsteht laut Scheel die achte Einrichtung unter dem Namen „Wolkenflitzer“. Die Leitung der Kita bleibe weiterhin in den Händen von Sabine Euler. Zur Verstärkung des Teams würden zusätzliche pädagogische Fachkräfte gesucht. Eine Kirchenzugehörigkeit oder ein Studienplatz an der Hochschule wären keine Voraussetzungen für die Anmeldung auf einen Kita-Platz.Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Zudem trägt das AWW zahlreiche ehrenamtlich geführte Projekte der Flüchtlings- und Integrationshilfe sowie ehrenamtliche Helferkreise, die u.a. Suppenküchen und Kleiderkammern betreiben. Auch Selbsthilfegruppen für abhängigkeitskranke Menschen befinden sich in Trägerschaft des adventistischen Sozialwerks. Informationen: www.aww.info