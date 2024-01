AWW-Suppenküche „Nachschlag“ in Ludwigsburg verköstigte über 120 Bedürftige am 2. Weihnachtsfeiertag

Die Mahlzeit umfasste vier Gänge und wurde um 13 Uhr serviert. Bereits 15 Minuten nach dem Einlass um 11 Uhr waren die 120 Sitzplätze belegt. „Auf diese Situation haben wir uns im Vorfeld vorbereitet und für die Gäste, die aus Platzgründen leider nicht eingelassen werden können, das Weihnachtsmenü als ‚to go‘ vorbereitet“, so Reinhard Knobloch, Leiter der Suppenküche Nachschlag. „Auch diese Gäste sollen eine Freude an unserem leckeren Essen haben. Und da Weihnachten haben wir diesen Personen ebenfalls Stofftaschen mit einigen nützlichen und praktischen Geschenken überreicht.“ Auch die Gäste vor Ort erhielten Geschenktaschen mit Badetüchern, Kuscheldecken, Hygieneartikeln, Südfrüchten, Lebensmitteln und Weihnachtsgebäck.Als Vorspeise gab es eine Grießklößchensuppe mit Gemüseeinlage, es folgte ein gemischter Salatteller mit Eier-Garnitur, die Hauptspeise bestand aus einem vegetarischen Schnitzel mit Knödeln und Rotkohl und als Nachtisch wurde ein Schokladeneis an einer Obstgarnitur aufgetragen.Serviert wurde das Festessen in den weihnachtlich geschmückten Räumen der adventistischen Kirchengemeinde Ludwigsburg. Über 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer engagierten sich bei der Zubereitung der Gerichte, der weihnachtlichen Dekoration und der Betreuung der Gäste. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Pianistin Vanessa Sabo.Nach der Mahlzeit las Co-Moderatorin Jana Knobloch den biblischen Bericht von der Geburt Jesu. Anschließend wurden gemeinsam zwei bekannte Weihnachtslieder gesungen. Pastor Christoph Berger beleuchtete in seiner Predigt die Weihnachtsgeschichte aus der damaligen Realität für Maria und Jesus. Nach dem gemeinsamen Singen weiterer Weihnachtslieder wies Reinhard Knobloch zum Abschluss auf die Unterstützung durch zahlreichen Firmen hin, ohne deren Hilfe die monatlichen Suppenküchen und auch die Weihnachtssuppenküche nicht möglich wären.Die Suppenküche Nachschlag veranstaltet jeden 4. Sonntag im Monat von 12 bis 13.30 Uhr einen sozialen Mittagstisch zum Preis von einem Euro. Ehrenamtliche Helfer bereiten ein schmackhaftes Vier-Gänge-Menü zu. In geselliger Runde wird die Mahlzeit an Gemeinschaftstischen verspeist. Besonders willkommen sind Bedürftige, Flüchtlinge und Menschen in sozialen Notlagen.Die Suppenküche Nachschlag wird vom AWW-Helferkreis Ludwigsburg getragen und lebt ausschließlich von Sach- und Geldspenden sowie vom ehrenamtlichen Engagement Info unter www.aww-bw.de/ludwigsburg . Träger der Suppenküche Nachschlag ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V., das Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. Es hat seinen Sitz in Hannover. Weitere Informationen gibt es unter www.aww.info