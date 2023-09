AWW-Nachbarschaftszentrum „Die Tür“ (Leipzig) öffnete seine Tür für Kunstinteressierte

Bei der „Nacht der Kunst“ wanderten Tausende von Menschen die Georg-Schumann-Straße entlang, besuchen Restaurants, Ausstellungen und Konzerte. Im Nachbarschaftszentrum „Die Tür“ fand sich eine vierstellige Zahl an Menschen ein, um die „schmiiniatures“ des Künstlers André Schmidt zu betrachten, wie das AWW mitteilte. Seine Kunstwerke sind detailverliebte Miniaturabbildungen der urbanen Welt. Als besondere Überraschung hatte der Künstler eine Miniatur der Eingangstür des Nachbarschaftszentrums „Die Tür“ gestaltet, die am Abend versteigert wurde. Ein weiterer Programmpunkt war das Konzert „Entdeckungen“ mit Dimitrii Morlang, Carsten und Steven Bauers. Ebenfalls ein Besuchermagnet war das TÜR-Klavier auf dem Bürgersteig vor dem Haus, an dem sich Interessierte Erwachsene und Kinder versuchen konnten.Das Nachbarschaftszentrum „Die Tür“ wurde 2002 von drei Familien gegründet, die mehr Zeit zusammen verbringen und gleichzeitig einen Raum für Gemeinschaft unter Nachbarn schaffen wollten. Inzwischen beherbergt „Die Tür“ eine Kreativwerkstatt, eine Kleidertauschbörse, einen Kreativ-Laden und vieles mehr. Sie bietet auch Frühstück für Nachbarn an und lädt immer wieder zu besonderen Events ein. Träger des Projektes ist das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. Informationen: https://2021.dietuer.org/ Das Advent-Wohlfahrtswerk e. V. (AWW) mit Geschäftsstelle in Hannover wurde als Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten 1897 in Hamburg gegründet. Es ist in Deutschland Träger von Kindertagesstätten, einer Heilpädagogischen Tagesstätte, einer Einrichtung für Suchtberatung und Suchtbehandlung sowie einem Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen. Darüber hinaus ist das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. Hauptgesellschafter etlicher gemeinnütziger Gesellschaften, zu denen Seniorenheime, Hospize, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung und eine Schule gehören. Informationen: https://www.aww.info