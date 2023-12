ADRA unterstützt das Bildungswesen in Somalia

Bis 2025 will ADRA zusätzlich 48.000 Kindern einen Schulbesuch ermöglichen und 350 Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, heißt es in einer Mitteilung. Die Europäische Union unterstützt das Projekt, indem jeder gespendete Euro verzehnfacht werde.Als Beispiel für die Wirkung der ADRA-Unterstützung lässt das Hilfswerk eine Schülerin zu Wort kommen: „Ich heiße Rahma und lebe in Somalia. Jeden Tag gehe ich über eine Stunde zu Fuß zu meiner Schule. Der Schulweg ist anstrengend und manchmal gefährlich. Mein Traum ist es, Lehrerin zu werden und den Kindern in meinem Land zu helfen, so wie meine Lehrer mir geholfen haben“. Dank der Spenden aus Deutschland konnte Rahmas Schule renoviert werden und ihre Eltern erhalten Unterstützung bei den Schulgebühren, so ADRA Deutschland. „Jetzt kann ich hier fleißig lernen und hoffentlich später selbst als Lehrerin arbeiten. Das ist mein Traum“, wird Rahma zitiert.Informationen über Geschenkspenden: adra.de/?spendeninfos=freude-schenken-und-leben-retten Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit über 130 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden.ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet und hat rund 50 Angestellte. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der Aktion Deutschland Hilft und Gemeinsam für Afrika. Informationen: www.adra.de