ADRA auf Platz 12 der 100 bedeutendsten Hilfsorganisationen in der Ukraine

Für die Bewertung der Hilfsorganisationen wurde die Höhe der im Vorjahr für ihre karitativen Programme verwendeten Mittel berücksichtigt. Dabei ging es auch um die Transparenz der Organisationen und die öffentliche Wahrnehmung ihrer Aktivitäten.Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation. Sie wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen und hat beratenden Status im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC). ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 108 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org Die Hauptaufgabe von ADRA besteht darin, Menschen in Not und die schwächsten Bevölkerungsgruppen zu unterstützen, ihr Leben zu verbessern und sie bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen aktiver und erfolgreicher zu machen.Das Wohlfahrtswerk ADRA Ukraine ist seit dem 21. Februar 1993 offiziell von den Behörden registriert und führt humanitäre Projekte durch. ADRA Ukraine hilft Opfern von Konflikten und Katastrophen, Binnenvertriebenen und ihren Familien, Kindern in Waisenhäusern und Heimen, Krankenhauspatienten, unterstützt Menschen in Krisengebieten, Behinderte sowie Ältere und fördert eine gesunde Lebensweise. Informationen: adra.ua/de