ADRA Ukraine übergibt mobile Trinkwasser-Aufbereitungsanlage

Die Gemeinde Darjiwka, 20 Kilometer nordöstlich von Cherson (Südukraine), hat im Dezember 2023 von der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Ukraine sowie mit Unterstützung von ADRA International eine mobile Trinkwasser-Aufbereitungsanlage erhalten.



Die Anlage, die 200 Liter gereinigtes Wasser pro Stunde produzieren kann, wird die Bevölkerung in den Dörfern Darjiwka, Ponyativka und Tokariwka mit Trinkwasser versorgen, berichtet das Hilfswerk.



Die Bewohner der Gemeinde Darjiwka, insbesondere in den Dörfern Darjiwka, Tokariwka und Ponyativka, litten unter der Unterbrechung der Wasserversorgung, da die Wasserleitungen in mehreren Dörfern durch den Granatbeschuss zerstört worden seien. Außerdem sei nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms im Juni 2023 das Wasser im Fluss Dnipro verschmutzt. Die alten Brunnen seien wieder in Betrieb, doch das Wasser müsse zusätzlich aufbereitet werden. Die mobile Anlage, die von ADRA Ukraine übergeben wurde, soll dieses Problem lösen. Dank der neuen Wasseraufbereitungsanlage plane die Gemeindeverwaltung von Darjiwka, die Siedlungen regelmäßig mit Trinkwasser zu versorgen.



Über ADRA



Die adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 118 eigenständigen Länderbüros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden.