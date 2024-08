ADRA Ukraine mit neuem Lastwagen für die Lebensmittelverteilung

Der Lastwagen wurde mit der finanziellen Unterstützung von Menschen gekauft, die an ADRA Japan gespendet haben. Das Fahrzeug wird Lebensmittelpakete an die Bevölkerung in den vom Krieg betroffenen Gebieten der Region Charkiw liefern, wo ADRA Ukraine in Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm der UNO (WFP) sowie ADRA Deutschland und ADRA Schweiz humanitäre Hilfe leistet.Das Hilfswerk ADRA Ukraine ist seit dem 21. Februar 1993 offiziell von den Behörden registriert und führt humanitäre Projekte durch. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet und von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen wird und aus 108 eigenständigen nationalen Büros besteht. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Ukraine hilft Opfern von Konflikten und Katastrophen, Binnenvertriebenen und ihren Familien, Kindern in Waisenhäusern und Heimen, Krankenhauspatienten, unterstützt Menschen in Krisengebieten, Behinderte sowie Ältere und fördert eine gesunde Lebensweise. Gegenwärtig arbeiten bei ADRA Ukraine über 350 Personen.Informationen (in Englisch): https://www.adra.ua/en/