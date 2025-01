ADRA Ukraine liefert vier Generatoren an Bildungseinrichtungen in Losowa

Die mit Unterstützung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in der Ukraine gekauften Generatoren sollen Institutionen und Bildungseinrichtungen in der Gebietskörperschaft Losowa, 130 Kilometer nordöstlich von Dnipro, mit Strom versorgen.Das sei laut dem Hilfswerk die erste Bereitstellung von zehn Generatoren, die ADRA Ukraine an die Stadt Losowa zu liefern beabsichtige. Die Unterstützung erfolge auf Anfrage der Abteilung für Jugend und Sport der Stadtverwaltung von Losova, da in dem Ort ein Bedarf an alternativer Stromversorgung für zwölf Institutionen und Bildungseinrichtungen bestehe. In diesen Einrichtungen würden 6.081 Kinder und Jugendliche ausgebildet. 914 Personen arbeiteten dort und würden Bildungsdienste für Kinder mit Behinderungen und vertriebene Kinder anbieten.Das Hilfswerk ADRA Ukraine ist seit dem 21. Februar 1993 offiziell von den Behörden registriert und führt humanitäre Projekte durch. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen wird und aus 108 eigenständigen nationalen Büros besteht. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Ukraine hilft Opfern von Konflikten und Katastrophen, Binnenvertriebenen und ihren Familien, Kindern in Waisenhäusern und Heimen, Krankenhauspatienten, unterstützt Menschen in Krisengebieten, Behinderte sowie Ältere und fördert eine gesunde Lebensweise. Gegenwärtig arbeiten bei ADRA Ukraine über 350 Personen.Informationen (Englisch): www.adra.ua/en/