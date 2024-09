ADRA Russland kooperiert mit Rotem Kreuz in Kursk und den sozialen Diensten in Orsk

Laut der Kommunikationsabteilung der teilkontinentalen Kirchenleitung der Adventisten in Russland (ESD) berieten Alexander Wladimirowitsch Leukhin, Leiter von ADRA Russland, und Alexej Jurjewitsch Gaponow, Vorsitzender der Regionalabteilung des Russischen Roten Kreuzes in Kursk, Möglichkeiten um Bedürftigen Hilfe zu leisten. Es handelt dabei um Personen, die aufgrund der ukrainischen Angriffe auf russisches Gebiet aus der umkämpften Grenzregion evakuiert wurden. Um die humanitäre Hilfe effektiver leisten zu können, haben sie gemeinsam die dringendsten Bedürfnisse der betroffenen Menschen ermittelt.In der südrussischen Stadt Orsk, Oblast Orenburg an der Grenze zu Kasachstan, traf sich der Leiter von ADRA Russland mit Swetlana Alexandrowna Falkowa, Direktorin des Integrierten Zentrums für soziale Dienste für die Bevölkerung. Beim Treffen ging es um Hilfe für Menschen, die im Frühjahr 2024 von Überschwemmungen betroffen waren. ADRA Russland werde zwei temporäre Unterbringungszentren unterstützen, in denen sich mehr als 250 Personen aufhalten. Das Hilfswerk plane in den Übergangsunterkünften Aufenthaltsräume und Räume für Aktivitäten mit Kindern auszustatten.Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 108 eigenständigen nationalen Büros, so auch in Moskau, und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. Informationen: www.adra.org