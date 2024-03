ADRA-Kunstwettbewerb zugunsten von Geflüchteten

5 - 9 Jahre

10 - 14 Jahre

15 - 18 Jahre

19 - 25 Jahre

Familien

Dieser Kunstwettbewerb sei eine Chance für Kinder und Jugendliche, ihre Kreativität für einen guten Zweck einzusetzen. Weltweit sind mehr als 108 Millionen Menschen aus ihrer Heimat geflohen, um Konflikten und Verfolgung zu entkommen. Der Kunstwettbewerb lädt dazu ein, die eigenen kreativen Talente zu nutzen, um die Botschaft zu verbreiten, „dass jeder Mensch es verdient, mit Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Mitgefühl und Liebe behandelt zu werden.“Das Thema des Kunstwettbewerbs „Wenn das Klima unser Zuhause zerstört“ soll daran erinnern, dass immer mehr Menschen ihr Zuhause wegen extremer Wetterereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbränden, aber auch wegen langsamer Veränderungen wie dem Anstieg des Meeresspiegels verlassen müssen.„Wenn wir nicht schnell handeln, unseren Lebensstil ändern und unsere Entscheidungsträger dazu drängen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, werden sich weitere Klimakatastrophen ereignen, was bedeutet, dass noch mehr Menschen davon betroffen sein werden und gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Das nennen wir dann Klimamigration“, heißt es in der Presseinformation. Die meisten Klimamigrationen würden innerhalb der Grenzen eines Landes stattfinden, aber auch die Zahl der Menschen, die die Grenzen zu weniger gefährlichen Ländern mit gemäßigteren Temperaturen überschreiten, werde zunehmen. In manchen Fällen hätten auch Öl- und Gasunternehmen über Jahrzehnte hinweg ganze Ortschaften umgesiedelt.Der Wettbewerb steht allen Kindern, Jugendlichen (im Alter von 5 bis 25 Jahren) und Familien offen. Alle Kunstwerke müssen Originalwerke der Teilnehmer sein. Eltern/Erziehungsberechtigte können jüngeren Kindern minimale Hilfestellung geben. Die Kunstwerke sollen als Collage gestaltet sein und digital im jpeg-Format über dieses Formular eingereicht werden: https://form.jotform.com/240672836384363 Einsendeschluss ist der 12. Mai 2024.Die drei herausragendsten Kunstwerke jeder Altersgruppe werden ausgewählt. Die Kunstwerke werden von einer Jury beurteilt nach der Frage, wie ausdrucksstark das Werk die Botschaft des Klimawandels und der menschlichen Vertreibung vermittelt. Kurz nach der Auswahl durch die Jurymitglieder am 15. Mai wird ADRA die Öffentlichkeit über die sozialen Medien dazu aufrufen, vom 17. Mai bis zum 2. Juni für ihr Lieblingskunstwerk in jeder Kategorie abzustimmen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, sobald die Abstimmung abgeschlossen ist. Die Online-Preisverleihung wird am 15. Juni 2024 veröffentlicht.Die Gewinner erhalten Preise und Erlebnisse, die für die verschiedenen Altersgruppen geeignet sind, z. B. einen Kunstworkshop, Schulmaterial, Geschenkgutscheine für die Teilnahme an einem Pfadfinder-Camporee, einem Jugendcamp oder einem Kongress oder einen Freiwilligeneinsatz in einem ADRA-Projekt in Europa. Die Gewinner können auch den Wert ihres Preises spenden, und ADRA wird Schulmaterial für die Flüchtlingskinder zur Verfügung stellen. https://adra.eu/get-involved/art-contest-2024/ Ergebnisse des vergangenen ADRA-Kunstwettbewerb 2023 gibt es hier: https://adra.eu/get-involved/world-refugees-sabbath/ (englischsprachig).Ansprechpartnerin für weitere Informationen (E-Mail): Ausenda Martins: advocacy@adra.eu Die adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA (Adventist Development and Relief Agency) wurde 1956 gegründet und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine nichtstaatliche Hilfsorganisation und wird von der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten Netzwerk mit 118 eigenständigen Länderbüros und etwa 7.500 hauptamtlichen Mitarbeitenden. ADRA Europa umfasst als Netzwerk 29 Büros in 32 europäischen Ländern. 1987 wurde ADRA Deutschland e. V. gegründet und hat seinen Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt. ADRA hilft Menschen unabhängig von ihrer ethnischen und politischen Zugehörigkeit, ihrem Geschlecht oder ihrer Religion.