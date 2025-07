ADRA Deutschland war 2024 mit 73 Projekten in 31 Ländern tätig

Demnach war das Hilfswerk im letzten Jahr in 31 Ländern mit 73 Projekten tätig. Mit 23,65 Millionen Euro konnten über 3,3 Millionen Menschen geholfen werden.Laut ADRA-Pressesprecher Andreas Lerg war das Jahr 2024 von dramatischen Krisen geprägt. Verheerende Überschwemmungen in Spanien, Brasilien und Deutschland forderten schnelle und umfassende Hilfe. ADRA stellte Notunterkünfte, sicherte sauberes Trinkwasser und unterstützte den Wiederaufbau zerstörter Gemeinden. In der Ukraine und in Gaza leistete ADRA Nahrungsmittelhilfe. Allein in der Ukraine konnten dank großzügiger Spenden tausende Menschen in Schutzzentren mit Wärme und Lebensmitteln versorgt werden. Nach dem schweren Erdbeben im Jahr 2023 in Syrien helfe ADRA bis heute beim Wiederaufbau von Häusern und Schulen.Ein besonderer Fokus lag 2024 auf dem Schutz von Frauen und Mädchen, etwa im Libanon. Hier schuf ADRA sichere Räume, förderte Bildung und eröffnete neue Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben. Auch in Laos zeige sich, wie Hilfe zur Selbsthilfe wirke. Als Beispiel nannte Lerg den Landwirt Khamphan. Er konnte durch ein ADRA-Projekt seine Viehzucht ausbauen, sein Einkommen deutlich verbessern und gebe sein Wissen an andere Landwirte weiter.ADRA Deutschland e.V. könnte viele Projekte nur dank privater Spenden und der sogenannten Spendenvervielfachung realisieren. Öffentliche Geldgeber wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) oder die Europäische Union stockten jede Privatspende um ein Vielfaches auf. So entstünden aus kleinen Beträgen große Hilfsprojekte, die nachhaltige Veränderungen bewirkten.ADRA verpflichte sich höchsten Qualitäts- und Transparenzstandards. Die Organisation ist Träger des DZI-Spendensiegels und Mitglied im Deutschen Spendenrat. Alle Projekte würden nach internationalen Standards evaluiert und auf ihre Wirkung hin überprüft. Starke Partnerschaften mit lokalen Organisationen und die Einbindung der Betroffenen vor Ort machten die Hilfe besonders wirksam und nachhaltig.ADRA Deutschland e.V. hat das Jahr 2025 unter das Leitmotiv „ Frieden beginnt mir Dir “ gestellt. Auch 2025 werde ADRA dort helfen, wo die Not am größten sei, und sich weiter für eine gerechte, mitfühlende und hoffnungsvolle Welt einsetzen. Der ADRA-Vorstandsvorsitzende Christian Molke betont: „Gemeinsam mit unseren Spenderinnen und Spendern, Partnern und Ehrenamtlichen können wir Hilfe leisten, Not lindern, Leben verändern und Hoffnung schenken.“ Das Jahr 2025 wäre aber auch von sich weltweit ändernden Rahmenbedingungen geprägt.Der ADRA-Jahresbericht 2024 ist auf adra.de/publikationen zu finden.ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet, hat 61 Angestellte und steht der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, aus 108 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de