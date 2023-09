ADRA Deutschland startete zum 24. Mal die „Aktion Kinder helfen Kindern!“

Zum Weltkindertag hat ADRA Deutschland die diesjährige „Aktion Kinder helfen Kindern!“ gestartet und ruft Kinder in Deutschland auf, sich zu beteiligen. Sie besteht seit nunmehr 24 Jahren. Auf www.kinder-helfen-Kindern.org gibt es Informationen für alle, die sich engagieren möchten. Dort können auch Sammelstellen in der Nähe gefunden werden und man kann erfahren, was am dringendsten benötigt wird.Seit 1999 packen Kinder, Eltern und Großeltern in ganz Deutschland Weihnachtspäckchen für Kinder aus bedürftigen Familien in Osteuropa. Dank der großen ehrenamtlichen Unterstützung profitieren jedes Jahr Tausende Kinder davon.Der Weltkindertag wurde bewusst für den Start der „Aktion Kinder helfen Kindern!" gewählt, um das Recht jedes Kindes auf Schutz, Bildung, Gesundheit und ein sicheres Zuhause hervorzuheben, heißt es in der ADRA-Pressemitteilung.Im vergangenen Jahr sammelte ADRA in Deutschland 26.623 Päckchen, die von Ehrenamtlichen abgeholt, sortiert und verschickt wurden. Sie wurden an Kinder in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien verteilt. Die Aktion dauert vom 20. September bis zum 20. November 2023.Mit der „Aktion Kinder helfen Kindern!“ erfahren Kinder in Deutschland mehr über die Situation Gleichaltriger in anderen Teilen der Welt. Sie lernen zu teilen und Nächstenliebe zu zeigen. Die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ ist somit Teil der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit von ADRA Deutschland e.V., heißt es in der Pressemitteilung weiter.Als weltweit tätige Hilfsorganisation führt ADRA darüber hinaus seit 35 Jahren Kinderprojekte durch, um die Not von Kindern und Familien langfristig und nachhaltig zu lindern. In diesen Projekten setzt sich ADRA für die Rechte und den Schutz von Kindern ein und arbeitet daran, ihnen Chancen auf eine gute und glückliche Zukunft zu geben. Dazu nutzt die Hilfsorganisation Bildungs-, Gesundheits- sowie Ernährungsprojekte und bietet Schutzräume gegen Menschenhandel für gefährdete Kinder und Jugendliche.Zum Auftakt der „Aktion Kinder helfen Kindern!“ lädt ADRA Deutschland e.V. dazu ein, den ADRA-Infostand am Sonntag, 24. September 2023, von 12 bis 18 Uhr auf dem Luisenplatz in Darmstadt zu besuchen. Dort werden die weltweiten Projekte der Hilfsorganisation und auch die Paketaktion näher vorgestellt.ADRA Deutschland ruft dazu auf, entweder selbst ein Päckchen zu packen oder einen Geldbetrag für die „Aktion Kinder helfen Kindern!“ zu spenden. Durch eine Spende von 8 Euro wären die Material-, Personal- und Versandkosten für ein Weihnachtspäckchen abgedeckt, so ADRA Deutschland. Viele Firmen, Gruppen, Kindergärten, Schulen, Kirchengemeinden und Einzelpersonen unterstützten die Aktion mit Sach- oder Geldspenden.