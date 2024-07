ADRA Deutschland erneut vom Deutschen Spendenrat zertifiziert

Die Zertifizierung erfolgte nach einer Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer und bestätigt die Einhaltung strenger Standards für Transparenz und den verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern. Das Spendenzertifikat unterstreiche das Engagement von ADRA für ein werteorientiertes Spendenwesen, so die Pressemitteilung.„Für uns ist das eine Bestätigung und Wertschätzung unserer Arbeit, aber auch ein Ansporn, das Niveau unserer Grundsätze zu halten“, sagte Christian Molke, Vorstandsvorsitzender von ADRA Deutschland e.V., der die Auszeichnung in Bonn entgegennahm. Das Vertrauen der Spenderinnen und Spender sei für ADRA von zentraler Bedeutung. Deshalb setze ADRA alles daran, dieses Vertrauen durch Transparenz und Qualität zu rechtfertigen, heißt es in der PressemitteilungADRA Deutschland e.V. lege großen Wert auf die Offenlegung der Verwendung der anvertrauten Mittel und die kontinuierliche Evaluierung aller Projekte. Durch die regelmäßige Überprüfung nach allgemein anerkannten Standards wie dendenund dem Projekt- und Programm-Management in der Entwicklungszusammenarbeit, bekannt als(PME), stelle die Organisation sicher, dass die Spendengelder effektiv und nachhaltig eingesetzt würden.Die erneute Zertifizierung durch den Deutschen Spendenrat stärke die Position von ADRA Deutschland e.V. als vertrauenswürdige und transparente Hilfsorganisation, die von öffentlichen und privaten Spendern gleichermaßen geschätzt wird. Die finanzielle Unterstützung ermögliche es ADRA, weltweit lebenswichtige humanitäre Hilfe in Krisengebieten zu leisten und nachhaltige Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit umzusetzen. Umfassende Informationen zur Arbeit und den Transparenzstandards gibt es im Jahresbericht 2023 (siehe dazu auch APD-Meldung vom 3. Juli ) und auf der ADRA-Internetseite unter: Finanzen, Transparenz und Kontrolle ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet und hat rund 50 Angestellte. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de