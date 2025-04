ADRA Deutschland erneut mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet

Die Organisation leistet satzungsgemäße Arbeit. Leitung und Aufsicht sind angemessen strukturiert, klar voneinander getrennt und werden wirksam wahrgenommen. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit informieren klar, wahr, sachlich und offen. Der Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben ist nach DZI-Maßstab niedrig („niedrig“ = unter zehn Prozent). Die Wirksamkeit des Mitteleinsatzes wird überprüft, und die Ergebnisse werden dokumentiert und veröffentlicht. Die von der Organisation gezahlten Vergütungen berücksichtigen den Status der Gemeinnützigkeit, die Qualifikation, das Maß an Verantwortung und den branchenüblichen Rahmen. Mittelbeschaffung und -verwendung sowie die Vermögenslage werden nachvollziehbar dokumentiert und angemessen geprüft. Die Organisation berichtet offen und umfassend über ihre Arbeit, Strukturen und Finanzen.

Seit 2007 ist ADRA Deutschland e. V. kontinuierlich Träger des Qualitätssiegels. Es dient als klare Orientierungs- und verlässliche Entscheidungshilfe im deutschen Spendenwesen, so ADRA-Pressesprecher Andreas Lerg.Das DZI-Spendensiegel ist an sieben Siegel-Standards geknüpft. Die daraus entwickelten Leitlinien werden durch das DZI geprüft. Dazu gehört unter anderem das Vorhandensein interner Leitungs- und Kontrollmechanismen und die Aussagekraft der jährlichen Finanzberichte. Auch wird die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit geprüft und ob die Mittelverwendung insgesamt sparsam und wirtschaftlich erfolgt.Das DZI bescheinigt ADRA Deutschland e.V. die Erfüllung aller sieben Spenden-Siegel-Standards:„Die erneute Verleihung des DZI-Spendensiegels ist eine Anerkennung unserer Arbeit und ein Vertrauensbeweis für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer“, sagt Robert Schmidt, Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von ADRA Deutschland e.V. „Auch in den aktuell herausfordernden Zeiten setzen wir uns weiterhin mit voller Kraft dafür ein, Menschen weltweit in Not zu helfen und nachhaltige Entwicklung zu fördern.“ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet und hat rund 50 Angestellte. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 entstand und von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen wird. Das Netzwerk besteht aus 108 eigenständigen nationalen ADRA-Büros und führt weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: www.adra.de . Spenden sind online unter www.adra.de/spenden möglich.