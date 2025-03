50 Jahre „Picture Bible“ – Deutsche Jubiläumsausgabe „Die Bibel im Bild“

Die Erstausgabe der biblischen Geschichten von Adam und Eva bis Paulus erschien 1975 unter dem Namen „Picture Bible“ bei dem christlichen Verleger David C. Cook in Colorado, USA. Der Comic wurde ein Weltbestseller und ist in 130 Sprachen übersetzt worden. 1977 erschien „Die Bibel im Bild“ bei der Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen auf Deutsch und gilt als die meistgelesene Bibelcomic-Serie in Deutschland. Bis heute wird die fünfzehnteilige Serie „Die Bibel im Bild“ im landes- wie freikirchlichen Umfeld nachgefragt und gilt bei der Deutschen Bibelgesellschaft als „Longseller“. Die Zielgruppe sind hauptsächlich Teenager, auch wenn viele Leser der Boomer-Generation die Serie seit ihrer Kindheit kennen.Ziel des amerikanischen Verlags war es damals, armutsgefährdeten Kindern erschwingliches Lehrmaterial zur Verfügung zu stellen. Während André LeBlanc als Illustrator engagiert wurde, wählte man die Redakteurin Iva Hoth, um den Text zu den Bildern zu schreiben. Die farbig illustrierten Geschichten im Superheldenstil sind visuell markant, bleiben aber textlich nah am Original. So urteilte seinerzeit ein Alttestamentler nach einer theologischen Prüfung, nachdem eine heftige Diskussion darüber entbrannt war, ob der Comicstil die Erhabenheit der biblischen Botschaft angemessen repräsentiere.Der Illustrator Le Blanc wurde 1921 in Haiti geboren und lebte später in den USA und Brasilien. Er war Mitglied der Art Students League in New York und begann seiner Laufbahn als Comic- und Kinderbuchzeichner in den späten 1930 Jahren. Le Blanc schuf eigene Werke, arbeitet jedoch auch oft im Hintergrund an bekannten Comics wie „Flash Gordon” mit. Sein größter Erfolg war die „Picture Bible“. 1998 verstarb Le Blanc im Alter von 77 Jahren. In einem Interview im Mai 2001 schätzte der Direktor von Cook Communications Ministries International, Ralph Gates, dass 75 Millionen Exemplare der „Picture Bible“ in aller Welt aufgelegt wurden. Noch heute findet das Bildmaterial im Religionsunterricht Verwendung. Die 15-teilige Serie erscheint nun als gebundene Jubiläumsausgabe der Deutschen Bibelgesellschaft im Schuber.Comic-Reihe „Die Bibel im Bild“. 50 Jahre-Jubiläumsausgabe, 15-teilige Serie, Deutsche Bibelgesellschaft, 936 Seiten, 138 Euro, ISBN: 978-3438042996Die Deutsche Bibelgesellschaft (DBG) mit Sitz in Stuttgart übersetzt die biblischen Schriften, entwickelt und verbreitet Bibelausgaben und eröffnet Zugänge zur Botschaft der Bibel. Sie ist eine eigenständige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. Die Weltbibelhilfe der DBG unterstützt gemeinsam mit dem Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies) weltweit die Übersetzung und Verbreitung der Heiligen Schrift. Zu den Mitgliedern der jährlich tagenden DBG-Vollversammlung gehört auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Mehr Informationen unter www.die-bibel.de Auch das Religionspädagogische Institut (RPI) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gibt geeignete religionspädagogische Materialien heraus. Sie dienen primär den Belangen des Kindergottesdienstes und des kirchlichen Religionsunterrichts sowie der Familiendiakonie in den örtlichen Kirchengemeinden. Das Motto des RPI lautet: Glauben begleiten. Mehr Informationen auf sta-rpi.net.