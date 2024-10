40 neue Studierende an der Theologischen Hochschule Friedensau

Mit einer Ansprache hieß der Rektor der Theologischen Hochschule, Professor Dr. phil. Roland Fischer, in der Kapelle die neuen Studierenden willkommen. Er stellte Ziele und Werte der Hochschule in den Mittelpunkt seiner Rede: „Die Theologische Hochschule Friedensau steht für ganzheitliche Bildung. Als adventistische Hochschule fördern wir das spirituelle Leben und setzen den Fokus auf das Evangelium von Jesus Christus.“Anschließend folgte die reguläre Studieneinschreibung. Die Aktivitäten des Tages waren mehr auf ein allgemeines Kennenlernen gerichtet, so Andrea Cramer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule. Dazu folgte am Abend in der Kulturscheune ein Welcome-Dinner für die neuen Studierenden, die bei dieser Gelegenheit die Studiengangsleiter, einige Dozentinnen und Dozenten sowie Mitarbeitende der Hochschule in zwangloser Runde treffen konnten.40 Studierende begannen ihr Studium zum Wintersemester 2024/25 an der ThHF im Bachelor-Studiengang (B.A.) Theologie sowie in den Masterstudiengängen Counseling (Ehe-, Familien- und Lebensberatung), Development Studies, Master of Arts in Pastoral Ministry und Master of Theological Studies – wobei die drei letztgenannten englischsprachig aufgebaut sind. Die neuen Studierenden kommen aus 15 verschiedenen Ländern: Äthiopien, Burundi, Deutschland, Ghana, Guatemala, Kenia, Kongo, Kroatien, Myanmar, Niger, Nigeria, Philippinen, Ruanda, Sambia und der Schweiz. Die größte Gruppe wird durch die neuen Studierenden aus Myanmar gebildet.Der Ort Friedensau, der 1899 gegründet wurde, feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Hier befindet sich die Theologische Hochschule Friedensau, eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. In den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie können zehn B.A.- und Masterstudiengänge – zum Teil berufs­begleitend, online oder in Teilzeit – belegt werden. Informationen: https://www.thh-friedensau.de