4. Hope Camp mit 600 Teilnehmenden aus ganz Deutschland

Das Hope Camp fand zum vierten Mal statt und wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland und dem Medienzentrum Hope Media (Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt) organisiert. In den Jahren 2020 und 2021 gab es aufgrund der Coronavirus-Pandemie einige Einschränkungen bei den Aktivitäten und der Teilnehmerzahl. Nachdem diese wegfielen, verdoppelte sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den ersten beiden Hope Camps in diesem Jahr. Viele der 600 Teilnehmenden waren zum ersten Mal dabei, 124 von ihnen waren unter 20 Jahre alt. Der älteste Teilnehmer war 93 Jahre alt. 81 Personen unterstützten das Organisationsteam ehrenamtlich bei der Durchführung der Veranstaltung.Der thematische rote Faden des Hope Camps war die Geschichte von Josef und seinen Brüdern aus dem Alten Testament. Er wurde von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verschleppt und stieg dort als Hebräer in die zweithöchste Position nach dem Pharao auf. Dazwischen lagen Krisen, Leid und erstaunliche Erfahrungen mit Gott und den Menschen. Am Ende versöhnte sich Josef mit seiner Herkunftsfamilie. Diese Geschichte wurde in morgendlichen Anspielen erzählt. Gelegentlich wurden musikalische Elemente und moderne Anspielungen eingestreut. Klaus Popa, Theologe, Vorstandsvorsitzender des Medienzentrums Hope Media Europe und Moderator der Hope TV-Sendereihe „glauben.geschichten“, griff die Szenen des Anspiels auf, erzählte die Josefsgeschichte in ihrem Kontext und zeigte Einsichten für das persönliche Leben auf. Er ermutigte dazu, biblische Geschichten als Ganzes zu lesen und auf sich wirken zu lassen, um so auch Aspekte der Eigenschaften Gottes zu erkennen.Neben Versammlungen in der Friedensauer Zeltarena gab ein vielfältiges Freizeitprogramm in 45 so genannten Erlebniswelten. Darunter waren zahlreiche Angebote für Kinder verschiedener Altersstufen und Erwachsene wie Spaziergänge mit Alpakas, Reiten, Kreatives, Sportliches oder Kulinarisches. Andere Lebenswelten waren als Workshops zum Kennenlernen der Bibel oder zur Vertiefung von Glaubens- und Lebensthemen konzipiert (z.B. christliche Ethik, Bibelübersetzungen, Umgang mit Leid, Stärkung der eigenen Resilienz, Erziehung, Partnerschaft, Gesundheit, der Intensivworkshop „Ja-Jesus Sommerwoche“ u.v.m.). Am Samstagnachmittag fand eine Taufe von vier Menschen im Friedensauer Naturbadeteich statt.Neben den Erlebniswelten war das Hope Café, das abends in Zeltpavillons unter freiem Himmel eingerichtet wurde, ein beliebter Treffpunkt mit kulinarischen Angeboten.Pastor Alexander Kampmann, Leiter des Hope Camps, sagte 2020 über das Ziel dieser Veranstaltungstage: „Wir wollen einen Ort schaffen, wo jeder gerne seine Freunde, die Interesse am Glauben haben, mitbringt und im Austausch miteinander ist: Ein buntes, lebendiges Familienfest! Es wäre schön, dafür in ganz Deutschland bekannt zu werden und viele Menschen mit Jesus und seiner frohmachenden Botschaft in Berührung zu bringen“.Das nächste Hope Camp findet vom 5.–10. August 2025 wieder in Friedensau statt. Weitere Informationen gibt es unter www.hope-camp.de . Dort wird auch in Kürze ein Filmclip mit Eindrücken aus dem diesjährigen Hope Camp zu sehen sein.Die protestantische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, zählt derzeit weltweit über 22 Millionen mündig getaufte Mitglieder, in Deutschland sind es rund 34.000. Informationen unter www.adventisten.de . Hope Media ist das europäische Medienzentrum der Adventisten mit Sitz in Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt und betreibt unter anderem den Fernsehsender Hope TV . Informationen unter https://hopemedia.eu/ Über den Ort Friedensau siehe www.friedensau.de