3.000 Kilometer und 44.000 Euro für den guten Zweck

Im vergangenen Oktober liefen 681 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 5.311 Runden à 550 Metern über den Campus des Schulzentrums in Darmstadt. Die Spendensumme beträgt 44.000 Euro und hat sogar die Spendenzusagen der Sponsoren übertroffen. Am 18. Februar 2025 fand die offizielle Spendenübergabe an die Darmstädter Tafel e. V., ADRA Deutschland e. V. sowie an eine Schule in Siem Reap, Kambodscha, statt (s. Foto).Die Spendensumme wird auf drei soziale Projekte aufgeteilt. Eines davon ist – wie in den Vorjahren – ein Hilfsprojekt in Lwiw (Lemberg), im Westen der Ukraine. Seit Kriegsbeginn hat sich eine christliche Partnerschule der Marienhöhe zu einem Zufluchtsort für ukrainische Binnenflüchtlinge entwickelt. Mit den diesjährigen Spendengeldern in Höhe von 22.000 Euro werden geflüchtete Eltern und ihre Kinder sowohl materiell als auch sozialpsychologisch unterstützt. Die in Weiterstadt bei Darmstadt ansässige Hilfsorganisation ADRA Deutschland e.V. leitet dieses Projekt und arbeitet eng und professionell mit ihren Partnern vor Ort von ADRA Ukraine zusammen.Auch eine Schule in Siem Reap, Kambodscha, profitiert von den beim Sponsorenlauf gesammelten Spenden. Diese Schule wird bereits seit mehreren Generationen von Schülerinnen und Schülern der Marienhöhe begleitet. Mit den diesjährigen Spendengeldern in Höhe von 11.000 Euro soll die Fotovoltaikanlage, die 2021 auf dem Schulgebäude in Kambodscha installiert wurde, erweitert werden, um ihre Effizienz zu steigern.Auf regionaler Ebene darf sich die Darmstädter Tafel e. V. über 11.000 Euro der erlaufenen Spendensumme freuen. Damit kann die Tafel einen dringend benötigten neuen Lufterhitzer (Konvektomat) für ihre Küche erwerben, um warmes Essen zubereiten zu können.Der Sponsorenlauf des Schulzentrums Marienhöhe in Darmstadt wird seit 2011 jährlich veranstaltet und von den Lehrerinnen und Lehrern der Sportfachschaft organisiert.Das 1924 als „Seminar Marienhöhe“ gegründete Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt hat seit 1950 ein staatlich anerkanntes Gymnasium. 1993 folgte die Realschule und 2010 die Grundschule. Das als gemeinnützige GmbH geführte Schulzentrum ist eine Einrichtung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland, verfügt über ein auf dem Campus liegendes Internat und ist als „Gesundheitsfördernde Schule“ sowie „Schule für den Klimaschutz“ zertifiziert. In diesem Schuljahr feiert das Schulzentrum Marienhöhe sein 100-jähriges Jubiläum mit einer Vielzahl von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen.Weitere Infos zum Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt auf www.marienhoehe.de . Webseite zum 100-jährigen Jubiläum: https://100jahre.marienhoehe.de