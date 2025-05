125 Jahre Friedensau: Neue Chronik erschienen

Am 14. Mai 2025 gab es in der Bibliothek der Theologischen Hochschule Friedensau (ThHF) eine entsprechende Buchpremiere. Das Werk gewährt nach Angaben der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der ThHF tiefe Einblicke in die historischen Zusammenhänge. Die Chronik ist nach Dekaden gegliedert und thematisch geordnet. Ein Bildessay des Fotografen Matthias Knoch ergänzt mit stimmungsvollen aktuellen Fotos die historischen Dokumente. Der Autor setzt den Schwerpunkt auf die Ereignisse der ersten hundert Jahre des Bestehens von Friedensau und seiner Einrichtungen, insbesondere die Entstehung und Entwicklung der Theologischen Hochschule Friedensau, sowie auf prägende Persönlichkeiten.Der Friedensauer Kirchenhistoriker Dr. Johannes Hartlapp gilt als profunder Kenner der Ortsgeschichte. Er verlebte viele Jahre der Kindheit und Jugend in Friedensau, studierte später dort und lehrt seit 30 Jahren an der Theologischen Hochschule Friedensau vor Ort. Sein Vater, der Dozent Wolfgang Hartlapp (1929–2022), begann bereits in den 1980er Jahren Dokumente zur Ortsgeschichte zu sammeln. Die in der neuen Chronik veröffentlichten Bilder und Dokumente stammen aus dessen Sammlung, sowie aus verschiedenen Archiven deutschlandweit. Auch eine Anzahl unterstützender Friedensauer lieferten weitere weitgehend unbekannte Bilder und andere Dokumente zur inhaltlichen Ergänzung. Die bereits erschienenen Werke der vergangenen Jubiläen lieferten inhaltliche Grundlagen. Die Chronik kann vor Ort oder online erworben werden: https://shop.friedensau.de/de Zum 10-jährigen Jubiläum des Bestehens verfasste der erste Schulleiter, Otto Lüpke, eine kleine Broschüre, die in großen Zügen die Jahre seit der Gründung im Jahr 1899 Revue passieren lässt. 1924 ließ der Schulleiter Wilhelm Mueller zur 25-Jahr-Feier eine kleine Bildchronik herstellen, in der manche interessante Einzelheiten des ersten Vierteljahrhunderts festgehalten wurden. Sogar 1949 erschien unter strenger Zensur eine Jubiläumsschrift durch die Initiative von Siegfried Lüpke. Zum 75. Jubiläum schrieb Gunther Lüpke ein erstes Buch über die Geschichte von Friedensau, mit dem Titel „Ein Zeugnis des Glaubens“. Ein repräsentativer Bildband wurde zur 100-Jahr-Feier des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege Lüneburg finanziert.Der Ort Friedensau, etwa 35 Kilometer östlich von Magdeburg gelegen, wurde 1899 gegründet und wurde 1920 eine eigenständige politische Gemeinde. Mit der Gebietsreform von 2002 verlor Friedensau seine Selbständigkeit und wurde Ortsteil der Stadt Möckern im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt. Friedensau hat rund 500 Einwohner und ist Sitz einer Theologischen Hochschule.Die Theologische Hochschule Friedensau ist eine staatlich anerkannte Hochschule in Trägerschaft der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Dort können zehn Bachelor- (B.A). und Master-Studiengänge (M.A.), zum Teil berufsbegleitend, online oder in Teilzeit, in den Fachbereichen Christliches Sozialwesen und Theologie belegt werden. Mehr als 40 Nationen sind unter den Studierenden und Lehrenden vertreten. Weitere Informationen: www.thh-friedensau.de