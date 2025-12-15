Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045874

Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V. Ubierstraße 83 53173 Bonn, Deutschland http://www.fvdz.de
Ansprechpartner:in Frau Brigitta Mayer-Weirauch 0228 855732
Logo der Firma Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.

Weltdiabetestag ‒ Prävention muss gesundheitspolitische

Gravierende Wechselwirkungen zwischen Parodontitis und Diabetes

(lifePR) (Berlin, )
„Diabetes und Wohlbefinden“ lautet in diesem Jahr das Motto des Weltdiabetestags am 14. November. Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) weist aus diesem Anlass auf die enge Verbindung zwischen Diabetes und Mundgesundheit hin. Beide Volkskrankheiten beeinflussen und verstärken sich gegenseitig mit gravierenden Folgen.

„Menschen mit Diabetes haben ein bis zu dreimal höheres Risiko, an einer Parodontitis zu erkranken“, erklärt Dr. Christian Öttl, Bundesvorsitzender des FVDZ. „Parodontitis zählt als entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparats zu den häufigsten chronischen Erkrankungen im Körper, und mit ihr steigt das Risiko für Schlaganfälle, koronare Herzerkrankungen und eben auch für die verstärkende Wechselwirkung mit Diabetes. Diese Zusammenhänge werden gesundheitspolitisch leider noch immer unterschätzt“, betont der Zahnarzt.

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland sind von einer Parodontitis betroffen, rund 10 Prozent der Bevölkerung leben mit Diabetes. Zur Vorbeugung empfiehlt Öttl: „Die richtige Einstellung des Blutzuckers und ein gesunder Lebensstil sowie das zweimal tägliche, dreiminütige Putzen der Zähne mit fluoridhaltiger Zahncreme, die Verwendung von Zahnzwischenraumbürstchen kann der Patient selbst beitragen. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen in der Zahnarztpraxis und die mindestens zweimal jährlich sinnvolle Professionelle Zahnreinigung sind wichtige Elemente der Vorsorge.“

Beide Erkrankungen verursachen hohe Folgekosten. „Die Politik muss begreifen, dass Prävention kein Kostenfaktor, sondern eine Investition in die Volksgesundheit ist“, bringt Öttl es auf den Punkt. „Denn Zahngesundheit ist ein zentrales Element der Gesundheit – und Prävention beginnt im Mund. Deshalb brauchen wir weniger Bürokratie und mehr Freiraum für Prävention. Jeder Euro, der bei der Vorsorge gespart wird, kostet ein Vielfaches in der Behandlung der Folgeerkrankungen.“

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.