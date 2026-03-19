FVDZ zieht erfolgreiche Bilanz der infotage FACHDENTAL München

Volle Stände, gute Stimmung und jede Menge Bewegung: Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) zieht nach den infotagen FACHDENTAL München am Wochenende eine rundum positive Bilanz. Unter dem Motto „Sportsommer der Präventionsweltmeister“ haben FACHDENTAL-Besucherinnen und -Besucher auf der Messe viele Schritte gesammelt, am FVDZ-Stand jede Menge Tore in der Torwand versenkt und damit die Zahngesundheit von Kindern unterstützt.



„Die FACHDENTAL ist für unseren Berufsstand die perfekte Bühne für gute Gespräche und neue Impulse. Dass unsere Aktion so gut angekommen ist und jeder Schritt und jeder Treffer zu einer Spende für die Mundgesundheit von Kindern führte, zeigt: Prävention funktioniert am besten gemeinsam“, freut sich der FVDZ-Bundesvorsitzende Dr. Christian Öttl.



Gesammelte Kilometer und Treffer runden der FVDZ und die ZA - Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG (Düsseldorf) auf – so kommen 1.300 Euro für die Landesarbeitsgemeinschaft Berlin zur Verhütung von Zahnerkrankungen (LAG Berlin) e.V. zusammen. Deren Zahnputzkrokodil „Kroko“ steht seit Jahren für Prävention in Kitas und Schulen. Passend dazu ist in Berlin seit diesem Jahr tägliches Zähneputzen in Kitas gesetzlich verankert – ein wichtiger Schritt zu mehr Chancengleichheit bei der Mundgesundheit.



Als offizieller Messepartner präsentierte der FVDZ auch fachlich ein starkes Programm: Dr. Christian Öttl, Dr. Jeannine Bonaventura und Dr. Kai-Peter Zimmermann aus dem Bundesvorstand referierten in der dental arena. Prof. Dr. Christoph Benz, früherer Präsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK), und der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayern (KZVB) Dr. Rüdiger Schott steuerten bayerische Expertise bei.



Auch hinter den Kulissen war der Verband aktiv: Parallel zur Messe kam der Erweiterte Bundesvorstand (EV) in München zu einer Klausurtagung zusammen, belebte den Stand, schnupperte Messeatmosphäre und kam mit den Besuchern ins Gespräch. Für gute Stimmung nach und neben den Vorträgen in der dental arena sorgten mittags frische Brezn und kühles Weißbier, das sichtbar schmeckte.



„Wir danken allen Besucherinnen und Besuchern für die vielen Gespräche und den Spaß bei unserer Aktion“, resümiert Öttl. „Austausch, Bewegung und Prävention passen einfach perfekt zusammen – und haben die FACHDENTAL München zu einem lebendigen Treffpunkt mit vielen Gästen, Toren und Schritten gemacht.“

(lifePR) (