Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054009

Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V. Ubierstraße 83 53173 Bonn, Deutschland http://www.fvdz.de
Ansprechpartner:in Frau Brigitta Mayer-Weirauch +49 228 855732
Logo der Firma Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.

FVDZ: Maßhalten beginnt an der Spitze

Steigende Vorstandsgehälter der Krankenkassen

(lifePR) (Bonn, )
Während Politik und Krankenkassen seit Monaten von Sparzwang, Beitragsexplosion und notwendigen Einschnitten im Gesundheitswesen sprechen, sorgt eine aktuelle Übersicht über die Bezüge von Kassenvorständen, über den die Bild-Zeitung berichtete, für erheblichen Unmut. Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) kritisiert die deutlichen Gehaltssteigerungen und Bonuszahlungen an Spitzenmanager der gesetzlichen Krankenkassen scharf.

„Wenn Versicherte immer höhere Zusatzbeiträge zahlen müssen und Leistungserbringer permanent zu Sparmaßnahmen aufgefordert werden, dann sind steigende Vorstandsgehälter und üppige Boni das völlig falsche Signal“, sagt der FVDZ-Bundesvorsitzende Dr. Christian Öttl. „Beispielhafte Zurückhaltung wäre angebracht.“

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steckt in einer tiefen Finanzkrise. Beitragssteigerungen werden regelmäßig mit steigenden Ausgaben und knappen Kassen begründet. Gleichzeitig wird von allen Beteiligten – Ärzten, Zahnärzten, Kliniken und Patienten – verlangt, ihren Beitrag zur Stabilisierung des Systems zu leisten. Umso schwerer nachvollziehbar sei es, dass ausgerechnet an der Spitze der Krankenkassen offenbar sehr großzügige Vergütungssteigerungen möglich seien. „Gerade erst hat die Gesundheitsministerin gesagt, die von ihr eingesetzte GKV-Finanzkommission habe den Auftrag, 25 Milliarden Euro Sparpotenzial zu heben – und dann kommt die Nachricht über Bezüge und Boni der Kassenvorstände“, kritisiert Öttl. Wer von allen Akteuren im Gesundheitswesen Sparsamkeit fordere, müsse selbst mit gutem Beispiel vorangehen, ist der FVDZ-Bundesvorsitzende überzeugt. Die GKV sei zudem keine gewinnorientierte Industrie, sondern Teil der solidarischen Daseinsvorsorge. Exzessive Bonusstrukturen und stetig steigende Vorstandsvergütungen passten nicht zu diesem Auftrag.

Für den FVDZ ist klar: In einer Phase, in der Praxen, Kliniken und Patienten mit wachsendem Kostendruck konfrontiert sind, braucht es mehr Transparenz, mehr Maß und vor allem mehr Verantwortungsbewusstsein bei der Vergütung von Kassenmanagern. „Die GKV-Misere lässt sich nicht allein durch Sparappelle an Leistungserbringer und Versicherte lösen“, sagt Öttl. Gerade in Zeiten knapper Mittel müsse gelten: Maßhalten mit den Beiträgen der Versicherten muss gerade die Spitze.

Website Promotion

Website Promotion

Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V.

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte ist der größte unabhängige zahnärztliche Berufsverband in Deutschland. Er vertritt die Interessen der Zahnärzteschaft gegenüber Politik und Öffentlichkeit und setzt sich für eine selbstbestimmte Ausübung des zahnärztlichen Berufes zum Wohle der Patienten ein.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.