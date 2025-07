Zusätzliche SEV-Busse zum Seefest

Wegen des erhöhten Fahrgastaufkommens während des Freiburger Seefests im Seepark verstärkt die Freiburger Verkehrs-AG (VAG) den Schienenersatzverkehr der Stadtbahnlinie 1. Am Freitag, 25. Juli, und Samstag, 26. Juli, fahren tagsüber bedarfsorientiert zusätzliche Busse im Abschnitt Runzmattenweg – Betzenhauser Torplatz/Seepark – Paduaallee. Nach Ende der Veranstaltungen im Seepark bieten die Zusatzbusse eine direkte Weiterfahrt über den Runzmattenweg hinaus bis zum Hauptbahnhof an. Der Ausstieg erfolgt dort am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), Steig 1.

