Zusätzliche Haltestelle Steinackerstraße in Gundelfingen

Ab sofort bis Freitag, 12. September 2025, gibt es auf der Linie 15 in Gundelfingen die Zusatzhaltstelle Steinackerstraße. Grund sind Bauarbeiten in der Vörstetter Straße in Gundelfingen, die diese zur Einbahnstraße und somit eine Linienänderung nötig machen. Sie befindet sich zwischen den Haltestellen Rosenstraße und Blumenstraße kurz nach der Kreuzung Steinackerstraße/Lindenstraße.



Das betrifft nur Fahrten in Richtung Gundelfinger Straße. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

(lifePR) (