Zusatzverkehre der Linie 4 zum Konzert der Toten Hosen "Elsässer Straße" ist die Aus- und Einstiegshaltestelle

Zum Konzert der Toten Hosen auf dem Messegelände verstärkt die Freiburger Verkehres AG die Stadtbahnlinie 4. Für alle Besucherinnen und Besucher wichtig ist, dass bei der Hinfahrt der Ausstieg bereits an der Haltestelle „Elsässer Straße“ erfolgt. Von hier starten auch nach dem Konzert die Fahrten zurück in die Stadt. Die Haltestellen „Technische Fakultät“ und „Messe“ werden nicht bedient! Das Konzert sowie die damit verbundenen Straßensperrungen haben auch Auswirkungen auf die Buslinien 10, 22 und 36.



Die Hinfahrt



Ab 11.48 Uhr wird der Stadtbahnbetrieb im Streckenabschnitt „Technische Fakultät“ bis „Messe“ eingestellt. Die Bahnen der Linie 4 starten und enden dann an der Haltestelle „Elsässer Straße“.



Im Zeitfenster von 12 Uhr bis 20 Uhr verkehrt die Stadtbahnlinie 4 im 6-Minuten-Takt. Dieser wird an 14.30 Uhr im Streckenabschnitt „Bertoldsbrunnen“ – „Elsässer Straße“ auf einen 3-Minuten-Takt verdichtet.



Ab 20 Uhr enden die Zusatzverkehre. Die Linie 4 verkehrt dann bis 22.16 Uhr in ihrem regulären 15-Minuten-Takt.



Die Rückfahrt:



Ab 22:30 Uhr werden im Streckenabschnitt „Berliner Allee“ bis „Elsässer Straße“ bis zu 25 Sonderzüge für den Rücktransort bereitgestellt. Deshalb wird die Stadtbahnlinie 4 von etwa 22.30 Uhr an ab Rathaus im Stühlinger zur Bissierstraße umgeleitet.



Nach Konzertende fahren die Sonderzüge nach Bedarf zur Haltestelle „Elsässer Straße“ und bringen die Fahrgäste Richtung Stadt.



Um 1 Uhr nachts wird zum regulären Fahrplan zurückgekehrt.



Umleitungen im Busbetrieb



Ab 12 Uhr wird die Berliner Allee/ Madisonallee, zwischen den Kreuzungen Ensisheimer-/ Breisacher Straße und Hermann-Mitsch-/ Engesserstraße, für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die Buslinien 10, 22 und 36.



Die Linie 22 (Zähringen - IKEA – Paduaallee) fährt dann von Zähringen kommend folgendermaßen: Gundelfinger Straße - Hans-Bunte-Straße - Stübeweg - Zinkmattenstraße - Engesser Straße - Hermann-Mitsch-Straße - Granadaallee – Paduaallee.



Die Linien 10 und 36 werden, zwischen den Haltestellen „Idinger“- und „Falkenbergerstraße“, über die Ensisheimer- und Falkenbergerstraße umgeleitet. In Fahrtrichtung „Bissierstraße“ wird die Schulbushaltestelle in der Falkenbergerstraße angefahren. Es entfallen die Haltestellen „Elsässer Straße“ und „Robert-Grumbach-Platz“.



Eintrittskarte = Fahrschein



Die Konzertkarten gelten ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Stunden nach Konzertende in allen Bussen, Zügen (2. Klasse) und Stadtbahnen des Regio-Verkehrsverbundes-Freiburg (RVF) für die einmalige Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung als Fahrschein.