Zum Künstlermarkt: Zusätzlicher Halt in Ebnet

Zum Künstlermarkt im Ebneter Schloss richtet die Freiburger Verkehrs AG (VAG) am kommenden Wochenende, 20. und 21. April, in beiden Fahrtrichtungen eine zusätzliche Haltestelle der Omnibuslinie 18 auf Höhe des Schlosses ein. Sie liegt etwa 150 Meter nach der Haltestelle „Ebnet Rathaus“ in Richtung Laßbergstraße.



Am Samstag, 20. April, ist die Haltestelle von 10 bis 18 Uhr aktiv, am Sonntag, 23. April, von 11 bis 17 Uhr.

