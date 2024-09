In Gundelfingen werden von Freitag, 13. September, 12 Uhr, bis Montag,16. September, 9 Uhr, die Buslinien 15, 16 und 24 umgeleitet. Grund hierfür ist die Veranstaltung „Gundelfinger Weinzauber 2024“. In diesem Zeitraum können die Busse die Haltestelle „Sonne-Platz“ nicht anfahren. Als Ersatz dient die Haltestelle „Rathaus Ost“.



Die eingerichtete Umleitung führt über die Feldbergstraße, in der für die Busse in Richtung Wildtal eine Zusatz-Haltestelle auf Höhe der Rats-Apotheke eingerichtet wird.

(lifePR) (