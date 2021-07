Wegen Stadtjubiläumsveranstaltung: Stadtbahnunterbrechungen in der Innenstadt

Von Mittwoch bis Samstag, 14. bis 17. Juli, kommt es in den Abend- und Nachtstunden wegen einer Veranstaltung zum Stadtjubiläum zu Linienunterbrechungen der Stadtbahn in der Innenstadt.



Am Mittwoch – von 19.30 bis 22.30 Uhr – und Donnerstag – von 20.30 bis 23.30 – endet die Stadtbahnlinie 5 vom Rieselfeld kommend an der Erbprinzenstraße.



Am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juli, jeweils zwischen 20.00 und 23.45 Uhr, gelten die folgenden Änderungen:



Die aus dem Westen über „Hauptbahnhof“ kommenden Fahrzeuge der Linien 1,2,3 und 4 enden am Stadttheater.



Die Linien 2 und 3, die aus Günterstal und Vauban kommen, enden am Holzmarkt.



Die Stadtbahnlinie 4 aus Zähringen fährt bis Europaplatz.



Die Stadtbahnlinie 5 verkehrt im genannten Zeitraum zwischen Rieselfeld und Erbprinzenstraße.



Der Ostast der Linie 1 von Littenweiler zum Schwabentor ist nicht betroffen.

