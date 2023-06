Wegen Fest in der Habsburger Straße und CSD: Änderungen im Stadtbahnverkehr und bei der Buslinie 27

Die Fahrten, vom Hauptbahnhof kommend ( Linien 1,2,3 und 4 ), enden am Stadttheater

Das Sommerfest in der Habsburger Straße und der CSD sorgen am kommenden Samstag, 24. Juni, für einige Änderungen im innerstädtischen Stadtbahnnetz. Auch die Omnibuslinie 27 ist zeitweise betroffen.Wegen des Sommerfestes in der Habsburger Straße ist der Streckenabschnitt zwischen Europaplatz und der Haltestelle „Okenstraße“ in der Zeit von 8 bis 20 Uhr gesperrt. In Kombination mit der Parade zum CSD ergeben sich folgende Änderungen:Von etwa 8.10 Uhr bis 12.54 Uhr und von 18.03 Uhr bis 20 Uhr biegt dievom Bertoldsbrunnen kommend am Europaplatz nach links ab und fährt ab dort alsweitere Richtung Rieselfeld. Diese Änderung gilt natürlich für beide Fahrtrichtungen. Dabei halten die Bahnen am Europaplatz sowohl an den Haltestellen der Linie 4 wie auch der Linie 5.Von ungefähr 8 bis 20 Uhr wird dieauf ihrem nördlichen Ast über die Haltestelle „Hornusstraße“ hinaus bis zur Endhaltestelle „Gundelfinger Straße“ verlängert und übernimmt damit den Fahrweg der Linie 4.Wegen der CSD-Parade können von 13 Uhr bis ungefähr 18 Uhr zwischen Stadttheater und Schwabentor sowie zwischen Europaplatz und Holzmarkt keine Straßenbahnen fahren. Betroffen ist auch der Streckenabschnitt „Europaplatz – „Erbprinzenstraße“. Daraus ergeben sich folgende Änderungen: