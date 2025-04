Wegen Bauarbeiten

Mit dem Ende der Osterferien optimiert die Freiburger Verkehrs AG die Laufwege rund um das Diakoniekrankenhaus und richtet für Fahrgäste aller Buslinien zwei zusätzliche Ersatzhaltestellen ein. Damit gibt es für die Haltestelle Diakoniekrankenhaus in beiden Fahrtrichtungen einen zweiten Halt. Wegen Gleis- und weiterer Bauarbeiten hatte sich in diesem Bereich die Verkehrs- und Wegeführung geändert, und es wurde einen Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet.Stadtauswärts befindet sich der zusätzliche Haltepunkt abin der Elsässer Straße – gegenüber der bestehenden Ersatzhaltestelle „Diakoniekrankenhaus“, von der die Busse des SEV Richtung Innenstadt fahren.Stadteinwärts befindet sich der zusätzliche Haltepunkt dann in der Nähe des Roten Otto – in der Verkehrsinsel der Querung von der Auwaldstraße zur Elsässer Straße.Die VAG bittet Personen zu Fuß, die ausgeschilderten Wege zu den jeweiligen Ersatzhaltestellen zu nutzen.Personen, die aus der Gegend rund um das Zentrum Landwasser kommen und in Richtung Innenstadt möchten, empfiehlt die VAG den Zustieg zum SEV am neu eingerichteten Haltepunkt beim Roten Otto.Für den Bereich um den Moosgrund fährt das Linientaxi künftig ab der Wendeschleife Moosgrund/Auwaldstraße ab.Alle Infos zur Baumaßnahme finden Sie unter:. Auf dieser Seite. Außerdem gibt es auf der Webseite Grafiken zum Schienenersatzverkehr, Infos zu den genauen Standorten der Ersatzhaltestellen, zum Individualverkehr sowie zu den Beeinträchtigungen für Anwohnende.Da es auch auf anderen Linien zu Abweichungen vom Fahrplan kommt, empfiehlt die Freiburger Verkehrs AG ihren Fahrgästen,