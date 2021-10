Vier Sonderlinien bringen Fans bequem zum Europa-Park Stadion

„Bertoldsbrunnen“ (Halteposition der Linie 4 Richtung Messe) – „ Stadttheater“ – „ Hauptbahnhof“ und von hier als Eilzug ohne Halt bis „Europa-Park-Stadion“

(Halteposition der Linie 4 Richtung Messe) – „ – „ und von hier als Eilzug ohne Halt bis „Europa-Park-Stadion“ „Zähringen“ – „Hornusstraße“ (Haltestellen bis hier wie Linie 4, ab Hornusstraße wie Linie 2) – „Friedrich-Ebert-Platz“ und dann als Eilzug ohne Halt bis Europa-Park Stadion

(Haltestellen bis hier wie Linie 4, ab Hornusstraße wie Linie 2) und dann als Eilzug ohne Halt bis Europa-Park Stadion „Landwasser“ – „Paduaallee“ – „ Runzmattenweg“ (bis hier wie Linie 1) und von hier als Eilzug ohne Halt bis „Europa-Park Stadion“

– – „ (bis hier wie Linie 1) und von hier als Eilzug ohne Halt bis „Europa-Park Stadion“ „Munzinger Straße“ (Haid) – „Bissierstraße“ – „Rathaus im Stühlinger“ (Haltestellen bis hier wie Linie 3) und von hier bis „Europa-Park Stadion“. Auf diesem Fahrweg wird an allen Haltestellen gehalten.

Bahnsteig A : Ohne Zwischenhalt bis „Friedrich-Ebert-Platz“ und von dort weiter bis „ Hornusstraße“ und „ Zähringen“

: Ohne Zwischenhalt bis „Friedrich-Ebert-Platz“ und von dort weiter bis „ und „ Bahnsteig B : im Wechsel Ohne Zwischenhalt bis „Rathaus im Stühlinger“ und von dort weiter bis „Paduaallee“ und „Landwasser“ Ohne Zwischenhalt bis „Rathaus im Stühlinger“ und von dort weiter bis „ Bissierstraße“ und „Munzinger Straße“ (Haid)

: im Wechsel Bahnsteig C: Ohne Zwischenhalt bis „Rathaus im Stühlinger“ und weiter bis Hauptbahnhof und Bertoldsbrunnen

Nach dem Eröffnungsspiel startet an diesem Samstag, 16. Oktober, der reguläre Bundesliga-Betrieb im Europa-Park Stadion. Die Freiburger Verkehrs AG rät Fans, die mit den Stadtbahnen aus Freiburg anreisen, diezu nutzen und dabei die Zustiegsmöglichkeiten zu beachten. Diese unterscheiden sich von den Sonderlinien, die zum alten Stadion gefahren sind.Auf den folgenden Abschnitten ist der Zustieg zu den Sonderlinien möglich, die allesamt direkt an der Haltestelle „Europa-Park Stadion“ halten.Ein Zustieg am „Rathaus im Stühlinger“ bietet sich nicht an, da dort nur eine der Sonderlinien hält (am Steig der Linie 4) und mit einem erhöhten Personenaufkommen gerechnet werden muss. Die VAG empfiehlt deshalb, wenn möglich, einen früheren Zustieg.Der Sonderverkehr beginnt wie gewohnt etwa drei Stunden vor Spielbeginn und endet etwa zweieinhalb Stunden nach Spielende. Die Sonderfahrten werden auf den Anzeigetafeln der angefahrenen Haltestellen aufgeführt. Die Straßenbahnen sind an der Aufschrift „Eilzug - Europa-Park Stadion“ erkennbar.Die VAG weist darauf hin, dass Straßenbahnen in enger Taktung fahren. Bei voll besetzten Fahrzeugen raten die Verkehrsbetriebe dazu, ein späteres Fahrzeug zu nutzen.Wegen des hohen Personen- und Verkehrsaufkommens rund um das Stadion kommt es zeitweise zu einer veränderten Streckenführung auf der Stadtbahnlinie 4 und der Buslinie 22.Rund 30 Minuten vor Spielbeginn und bis etwa eineinhalb Stunden nach dem Spiel endet und startet diean der Haltestelle „Technische Fakultät“ (auch von hier ist der Fußweg zum Stadion möglich). Die Haltestellen „Europa-Park Stadion“ und „Messe Freiburg“ werden in diesem Zeitraumangefahren.Diefährt etwa zweieinhalb Stunden vor und bis etwa zwei Stunden nach dem Spiel die Haltestelle „Messe Freiburg“an. Fahrgäste, die von der Innenstadt zur Möbelmeile (IG Nord) gelangen möchten, fahren mit der Linie 4 zur „Technischen Fakultät“ und steigen hier in die Linie 22 in Richtung „Gundelfinger Straße“ um. Diese Verbindung verkehrt auch in umgekehrter Richtung. Als Ersatz für die Haltestelle „Messe Freiburg“ wird von den Bussen der Linie 22 der nahegelegene Haltepunkt „Industriepark“ in der Hermann-Mitsch-Straße angefahren.Auch nach dem Spiel starten die Sonderzüge von der Haltestelle „Europa-Park-Stadion“. Die Besucherinnen und Besucher werden über ein digitales Leitsystem zu den entsprechenden Bahnsteigen oder zum Fußweg in Richtung Innenstadt gelotst. Die Fans werden gebeten, diese Hinweise zu beachten.Die Sonderzüge starten alle ab der Stadionhaltestelle. Ein Zustieg an der Endhaltestelle „Messe“ ist nicht möglich.Wie beim Eröffnungsspiel wird die VAG im Volllastbetrieb fahren, auch wenn beim ersten Bundesliga-Heimspiel im neuen Stadion dieses coronabedingt nicht komplett besetzt sein wird. Die Stadioneröffnung hatte das Verkehrsunternehmen genutzt, um Erfahrungen unter realen Bedingungen zu sammeln. Mit der Auswertung des Testlaufs sind nun weitere Optimierungen für die Zu- und Abfahrt der Fans vorgenommen worden.Auch bei der Fahrt zum „Europa-Park Stadion“ gilt die Eintrittskarte ab drei Stunden vor dem Spiel und bis drei Stunden nach dem Spiel als Fahrausweis für die Hin- und Rückfahrt im gesamten Gebiet des Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF).